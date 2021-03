Quante volte al giorno ci scivola il telefono dalle mani? Quante cadute i nostri smartphone e si fanno e quanto spesso?

Diciamoci la verità, vedere il nostro telefono a terra è sempre un colpo al cuore. Quando capita abbiamo quasi paura a raccoglierlo per girarlo e accorgerci che lo schermo è in mille pezzi. Tante volte dobbiamo accettare di tenercelo con lo schermo totalmente distrutto perché non abbiamo la possibilità di farlo riparare.

Inoltre, quasi tutti sanno quanto costa riparare uno schermo di uno smartphone. La spesa non è di certo economica. Se ci si rompe più volte forse faremmo anche prima a ricomprarcelo nuovo.

Nonostante facciamo più attenzione

Ci ripetiamo sempre che la prossima volta faremo più attenzione, che smetteremo di tenerlo in mano mentre stiamo facendo altro.

Puntualmente però quella dannata caduta è sempre dietro l’angolo e sempre quando meno ce lo aspettiamo. Smettiamo di essere passivi alla vita e cerchiamo una buona soluzione per risolvere questo problema e tenere i soldi nel portafoglio.

Infatti, è proprio in questo articolo che vedremo come proteggere lo smartphone dalle cadute non è mai stato così semplice grazie a questo oggetto.

Una cover diversa dalle altre

Stiamo parlando di un tipo particolare di cover. La cover a portafoglio. Questa, infatti, protegge i nostri telefoni a 360 gradi. Esistono per tutte le tipologie di smartphone e possiamo trovarli online e in tutti i negozi specializzati.

Queste cover particolari possono non piacere a tutti perché purtroppo proteggendo a 360 gradi il telefono, lo nascondono quasi completamente. È pur vero però che dovrebbe essere sempre più importante proteggerli nel caso di brutte cadute piuttosto che sfoggiarli con fierezza.

Questo modello di cover a portafoglio, infatti, ci renderà sereni nel caso di qualsiasi tipo di urto. Va infatti a proteggere lo schermo in modo molto sicuro.

C’è anche la possibilità di applicare un vetro protettivo sul vetro del nostro smartphone. Molto spesso però anche questo tipo di protezione non basta per evitare spiacevoli conseguenze.

Ecco quindi svelato come proteggere lo smartphone dalle cadute non è mai stato così semplice grazie a questo oggetto.