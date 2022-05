Prendersi cura della propria salute è certamente una priorità per moltissimi di noi. Infatti, per alcune persone essere certe che il proprio organismo sia in forze è fondamentale per vivere con tranquillità e serenità. Per far sì che ciò accada, ovviamente dovremmo curare ogni aspetto della nostra quotidianità. Questo, ovviamente, non può escludere l’alimentazione.

Il cibo che scegliamo di mettere in tavola e consumare ogni giorno, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita. Proprio per questo motivo, con la supervisione di un medico di fiducia, dovremmo scegliere gli alimenti ideali per la nostra salute.

Sindrome dell’intestino irritabile, ecco alcuni dei cibi che potrebbero aiutarci per stare bene e per rimanere in forze

Un problema piuttosto comune che diverse persone hanno riscontrato almeno una volta nella propria vita è quello della sindrome dell’intestino irritabile. Sappiamo bene che, durante la nuova stagione, questa situazione si potrebbe riproporre con maggiore facilità.

Per questo motivo, essere accorti e informati può sicuramente rivelarsi d’aiuto. Stiamo parlando, in questo caso, di una malattia infiammatoria che causa quel dolore addominale che spesso non ci lascia vivere le nostre giornate con tranquillità e che può causare, con molta facilità, anche un gonfiore difficile da eliminare.

Proteggere l’intestino irritabile ed eliminare il gonfiore addominale potrebbe essere semplice grazie ad alcuni alimenti gustosissimi da mettere in tavola

Per cercare di risolvere la situazione, la cosa migliore da fare è sempre rivolgersi a un medico di base. La sindrome dell’intestino irritabile, infatti, ha varie cause, che potrebbero cambiare a seconda di chi ne soffre. Ma comunque, in linea generale, Humanitas indica alcuni cibi che potrebbero tornarci utili.

Oltre ai classici 2 litri di acqua al giorno, che potrebbero darci una mano, ci sono altri alimenti che potrebbero rivelarsi dei grandi alleati. Tra questi, forse per alcuni in maniera inaspettata, troviamo il tofu. Stiamo parlando di un cibo che nell’ultimo periodo si è fatto strada nei supermercati e nelle nostre case e che potrebbe essere, in questo caso, una scelta azzeccata.

Nella lista, poi, ritroviamo un altro alimento gustosissimo, un primo piatto piuttosto gustoso se sappiamo come cucinarlo. Parliamo della quinoa, alimento dal gusto facilmente identificabile, indicato dagli esperti come aiuto per la sindrome trattata. Dunque, per proteggere l’intestino irritabile ed eliminare il gonfiore addominale, potremmo pensare anche a questi due alimenti.

Ovviamente, è giusto sottolineare che quinoa e tofu non elimineranno in alcun modo il problema. Infatti, in questo caso si tratta solo di alimenti che potrebbero aiutarci in linea generica. Per essere certi dei passi da seguire e degli alimenti da introdurre, confrontiamoci sempre con il nostro medico di fiducia.

