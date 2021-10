Quando capita di parlare con un vivaista, un giardiniere o un esperto di pollice verde ci capita di imparare sempre cose nuove. In poche attività come il giardinaggio i consigli di chi ne sa si rivelano così importanti. Dai fertilizzanti naturali, ai nutrienti impensabili, dalle potature ai trapianti, chiacchierando con un esperto di verde nasce sempre qualcosa di interessante. Come proteggere le piante dal freddo anche con questo incredibile fertilizzante avanzo delle nostre cotture. Vedremo qualche consiglio insolito e frutto dell’esperienza diretta di chi è a contatto con le piante e con i fiori ogni giorno.

Non dobbiamo buttare via assolutamente quest’acqua

Quando facciamo le uova sode, ricordiamoci di non buttare l’acqua della cottura. Ecco, abbiamo già svelato ai nostri Lettori uno dei segreti di questo articolo. Pochi sanno però che il guscio delle uova in fase di cottura rilascia una serie di minerali e nutrienti perfetti per la crescita e la protezione delle nostre piante. Attenzione che questo avanzo della nostra cucina non va bene solo per le piante da esterno, ma anche per quelle che teniamo sul balcone. Soprattutto per quelle che magari potrebbero soffrire maggiormente il freddo dell’inverno.

Se l’acqua delle uova è magari un sistema che conosciamo, quello del riso lo sanno veramente in pochi. Sicuramente un vantaggio ce l’hanno i nostri Lettori che abitano nella Pianura Padana, patria del riso di qualità. Se dovesse capitare di trovare nella dispensa un pacco di riso scaduto, non buttiamolo assolutamente via. È infatti anche questo un eccezionale concime naturale per le nostre piante. Per utilizzarlo al meglio dovremmo usarlo crudo così com’è, ma cercando di sminuzzarlo il più possibile. Mischiamolo alla terra dei nostri vasi, ma anche eventualmente a quella aggiunta di rinforzo alle nostre piante. Avremo così un altro prodotto in grado di aiutare le piante di casa.

Un ultimo trucchetto per le nostre piante

Conosciamo tutti il beneficio dell’acqua di bollitura non salata delle verdure. Sappiamo come riciclare per le piante anche i fondi di caffè. Ma, quanti sanno che anche l’acqua con la quale cuciniamo le cipolle è utilissima per le nostre piante? In questo caso non parliamo di un vero e proprio fertilizzante, ma di una linea difensiva eccezionale. Con l’acqua delle cipolle e dell’aglio in aggiunta, andremo a fare una sostanza ricchissima di nutrienti e proprietà in grado di respingere afidi, lepidotteri e cavolaie. Versiamola ovviamente fredda sulle piante e otterremo un’ottima barriera naturale contro i parassiti.

