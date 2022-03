Proteggere le fragole dalla minaccia di insetti non sarà più un problema grazie a queste semplici istruzioni intelligenti

Siamo già nei primi giorni di marzo ed è iniziato ora il periodo giusto per gustare quei fantastici dolci che sono le fragole. Queste sono abbastanza semplici da coltivare e non necessitano di grandissime attenzioni, purché si dedichino loro le giuste cure.

Infatti, se come pianta non richiede particolari tecniche di coltivazione, la fragola è purtroppo il bersaglio di insetti, uccelli e terribili malattie. Per ottenere un raccolto soddisfacente dovremo, allora, stare attenti ai primi sintomi ed essere tempestivi nella loro cura.

Ragni e coleotteri

Una prima minaccia possibile per il nostro raccolto di fragole è quella dei ragnetti rossi, particolari acari che colpiscono le colture in caso di clima secco e caldo. A difesa, potrebbe allora essere utile irrigare per bene le piante, ovviamente senza esagerare. Allo stesso modo, anche un trattamento a base di zolfo potrebbe avere un effetto utile per contrastare questi insetti, altrimenti potremmo provare con dei decotti d’aglio.

Non sono soltanto i ragni rossi, però, a poter attaccare le nostre fragole, ma anche alcuni coleotteri come l’antonomo. Sebbene questi non si nutrano direttamente del frutto, tendono a spostarsi tra piante fiorite di fragole in primavera per accoppiarsi e deporre i propri piccoli. Uova che si schiuderanno all’interno dei fiori facendoli seccare e quindi precludendo la formazione della fragola. In questi casi dovremmo eliminare tempestivamente i fiori secchi e trattare con prodotti a base di piretro naturale.

Un’altra grande minaccia sono poi i lepidotteri nottuidi che, quando larve, attaccano tantissimi tipi di ortaggi. Queste nottue si cibano principalmente delle foglie delle fragole, che appaiono quindi tutte bucherellate. Per scoprirli, allora, dovremo ispezionare per bene le piante, controllando anche la parte inferiore delle foglie ed eliminando i bruchi, quando presenti. Basterà fare solo un po’ di attenzione per poi prenderli facilmente con le mani oppure trattare, all’occorrenza, con prodotti a base di Bacillus thuringiensis le piantine.

Infine, dovremo difendere le fragole anche dai Kii, detti anche moscerini dei piccoli frutti o Drosophila suzukii. Questi insetti particolarmente golosi di vegetali non risparmiano neppure le fragole, ma anzi ne vanno ghiotti. In una temperatura tra i 20 e 25 °C, depongono le larve all’interno dei frutti per poi divorarli portandoli al disfacimento. L’unica soluzione sarà agire preventivamente con qualche trappola alimentare o delle reti antinsetto a maglie molto sottili. Seguendo queste istruzioni, allora, proteggere le fragole dalla minaccia di insetti non sarà più un problema, ma potremo invece godere di un raccolto straordinario.

