Proteggere i risparmi: suggerimenti operativi

Come proteggere i risparmi? I suggerimenti operativi degli esperti in un momento estremamente delicato per i mercati.

Un interlocutore affidabile sui mercati

Tensioni internazionali con Hong Kong ma anche sociali per i disordini interni. E non solo. Un’Europa divisa sugli aiuti per il Covid-19 non è il miglior biglietto da visita per essere considerato un interlocutore affidabile sui mercati. Sullo sfondo anche dati macro a tratti difficili da accettare. Dagli Usa all’Europa sono tanti i motivi per cui i risparmi vengono messi a dura prova. Anche se ad una prova ancora più ardua sono messi i nervi dei risparmiatori che si trovano di fronte a poche alternative, spesso rischiose, per riuscire a portare a casa rendimenti decenti.

Proteggere i risparmi

Solitamente, contro la volatilità, la prima delle strategie csuggerite è puntare all’oro per proteggere i risparmi. I suggerimenti operativi degli esperti di BofA Securities consigliano di sfruttare il momento propizio (oro in forte risalita a 1743 dollari l’oncia. Senza però dover pagare pegno e accollarsi anche i lati negativi dell’investire in oro. Primo fra tutti: la mancanza di un dividendo.

Player affidabili e solidi per gli investitori

Per la precisione da BofA consigliano di comprare le azioni che fanno parte del comprato aurifero. Si tratta, secondo il report della banca Usa, di player affidabili e solidi per gli investitori. Soprattutto per quelli che iniziano a preoccuparsi per la rinnovata volatilità. Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM), società canadese di estrazione dell’oro che produce metalli preziosi dal 1957, ne è il primo esempio. Un vantaggio competitivo rispetto all’oro fisico è il dividendo (1,25%) che viene offerto ininterrottamente dal 1983. L’obiettivo del prezzo di BofA Securities sulle azioni è $ 72 ben oltre il consensus di Wall Street fissato a $ 64,33.

Titoli fuori dai radar degli investitori

Per chiunque, invece, preferisca i titoli fuori dei radar degli investitori uno dei titoli citati da BofA come un efficace modo per proteggere i risparmi è Kirkland Lake Gold Ltd. (NYSE: KL), produttore con sede in Canada. A suo favore giocano anche risultati del primo trimestre giudicati solidi oltre ad un dividendo dell’1,30%. BofA Securities ha fissato un obiettivo di prezzo di $ 50