Durante le vacanze al mare, le famiglie e i bambini amano giocare e divertirsi. Correre e costruire castelli di sabbia sotto al sole. Chi da bambino non si è divertito così?

Di solito, la nostra attenzione è rivolta ai colpi di sole quando si parla di bimbi. Erroneamente, invece, si pensa che nella sabbia non si nascondano pericoli.

Purtroppo, le cose non stanno in questo modo. Infatti, ecco come fare per proteggere i bambini mentre giocano facendo attenzione ai virus e ai batteri che si nascondono nella sabbia.

La sabbia e le sue insidie

Nella sabbia sono presenti i batteri, che possono portare infezioni fastidiose e talvolta anche pericolose, come l’impetigine. L’impetigine è un’infezione che può diventare molto seria se non si corre subito ai ripari.

Virus e batteri

Non dimentichiamoci anche dei virus che si annidano nella sabbia. La sabbia, infatti, essendo spesso frequentata da molte persone, potrebbe essere il luogo adatto in cui si formano e crescono questi esseri pericolosi.

Attenzione ai dettagli importanti

Quando portiamo i bambini in spiaggia, infatti, dobbiamo assicurarci che abbiano sempre le unghie corte. Questo per evitare che qualsiasi cosa si intrufoli sotto le unghie. Che, poi, spesso, vengono avvicinate alla bocca e agli occhi. Evitare inoltre, assolutamente, di far stare seduto sulla spiaggia il nostro bambino senza costume. I costumi da portare devono essere necessariamente due.

Proteggere i piedi del bambino

Il bambino tende a lasciare le sue ciabattine sotto l’ombrellone e a recarsi nei posti più impensati senza problemi. Questo, però, può diventare un grave errore. Le ciabattine, sempre indossate, servono a proteggere i piedi da infezioni derivate soprattutto dai funghi.

Proteggere i bambini mentre giocano facendo attenzione ai virus e ai batteri che si nascondono nella sabbia

La protezione della pelle, inoltre, è la cosa fondamentale. Non dimentichiamoci mai di proteggere il nostro bambino con alte protezioni. Ricordiamoci che la loro pelle è molto più delicata rispetto alla nostra.

Solo con questi piccoli accorgimenti la nostra vacanza sarà serena e rilassante.