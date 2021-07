Il sole è uno dei più grandi alleati del benessere dell’uomo. Purtroppo, però, la situazione cambia col passare degli anni. Quando si diventa anziani il caldo, l’afa e le alte temperature si trasformano in pericolosi nemici. Soprattutto negli ultimi anni, negli anziani si sono verificati parecchi episodi di malessere dovuti proprio al caldo eccessivo. Ad aggravare la situazione di alcuni sono le patologie come diabete, cardiopatie, cuore affaticato, ipertensione etc.

Per questo motivo, proteggere gli anziani dal caldo estivo con i migliori consigli del medico è facile se si seguono delle regole basilari. Il caldo non sarà più un incubo e le persone più fragili potranno godere di estati serene e tranquille. Ma ecco cosa bisogna fare per proteggersi e proteggere i nostri cari.

La prima accortezza riguarda il calore degli ambienti interni. Riuscire a lasciare fuori il caldo dalle case è già un punto a favore. Per fare ciò bisogna areare le stanze la mattina presto e la notte, quando l’afa lascia il posto al fresco della sera. Dopo bisogna chiudere le finestre e in casi estremi anche le tapparelle. Il caldo riesce a penetrare dai vetri creando camere di calore. Stessi orari per le lunghe passeggiate o le uscite per compere.

Per persone che soffrono particolarmente il caldo è necessario installare un climatizzatore. La temperatura dovrà essere di circa 7-8 gradi in meno a quella esterna. È bene evitare sbalzi di temperatura tra caldo e freddo, mantenendo una temperatura costante.

Un aspetto sottovalutato quando si combatte il caldo è l’abbigliamento. Vestire con tessuti freschi e larghi, dai colori chiari, favorisce la traspirazione della pelle e non trattiene il sudore. Anche i momenti previsti per la doccia o il cambio del pannolone devono avvenire più frequentemente. Il pannolone crea calore e sudorazione eccessiva che possono causare piaghe o altri problemi. Una doccia è il modo migliore per abbassare la temperatura nelle ore più calde. La raccomandazione è che sia tiepida per non creare uno shock termico con il caldo.

Per finire, per proteggere i nostri anziani dal caldo dobbiamo curare l’alimentazione. Evitiamo caffè, tè, bevande zuccherine ed eccitanti, alcolici e diuretici, cibi fritti e carne al sangue. Tutti questi alimenti inducono il corpo ad aumentare la sua temperatura durante la digestione. Si deve anche evitare anche l’uso di ghiaccio nell’acqua. La frutta è un alleato dell’idratazione, così come bere tantissima acqua magari associata a Sali minerali naturali.

