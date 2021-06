Tutti noi stiamo subendo gli effetti della calura estiva. Siamo spossati, non abbiamo voglia né di muoverci né di mangiare. Questo, però, non vale solo per noi umani, ma anche per i nostri amici a quattro zampe che rimangono spesso in casa.

Logicamente l’aria condizionata è un ottimo alleato per recare loro del sollievo, ma se non si ha la fortuna di avere questo elettrodomestico bisogna correre ai ripari. Infatti proteggere cani e gatti dal caldo dell’estate è semplice grazie a questo oggetto da cucina. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Spesso pensiamo di dover comprare dei dispositivi particolari per la salute dei nostri amici animali, ma a volte bastano solo degli oggetti che abbiamo in casa. In questo frangente parliamo di una semplice bottiglia di plastica. Se vediamo il nostro cane o il nostro gatto soffrire l’eccessivo caldo, basta riempirne una di acqua del rubinetto e lasciarla in freezer per un paio di ore.

In questo lasso di tempo si dovrebbe essere solidificata, diventando ghiaccio. Avvolgerla, a questo punto, in un panno o in un canovaccio da cucina e avvicinarla al nostro animale da compagnia. Con questo semplice rimedio casalingo lo aiuteremo a sentirsi al fresco.

Altri possibili rimedi

Ci sono altre possibili soluzioni altrettanto efficaci. Una di queste consiste semplicemente nel comprare un ventilatore e puntarlo nella loro direzione, facendo però attenzione a mantenere una certa distanza.

Se no, in alternativa, si possono inumidire con dell’acqua fresca alcune aree bel precise del loro corpo: le orecchie, il muso, le zampe e infine la pancia. Infatti è meglio evitare delle soluzioni drastiche che raffreddino l’organismo dell’animale troppo in fretta. Lo sbalzo repentino di temperatura potrebbe arrecare più danni piuttosto che apportare benefici.

