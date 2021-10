Caldo di giorno e fresco soprattutto alla sera. Ecco che la mezza stagione, per quanto bella, si ripropone con i suoi sbalzi di temperatura. Felpa sì o felpa no e nel frattempo ci becchiamo almeno un raffreddore e forse anche il primo mal di gola della stagione. Sicuramente è il momento di fare scorta di vitamina C con delle belle spremute di agrumi. Servirà a innalzare le nostre difese immunitarie, creando una vera e propria fortezza contro l’arrivo dei virus. Ma, non dimentichiamo anche la salute intestinale, perché da qui spesso subiamo la maggior parte degli attacchi. Ecco, infatti perché assumere kefir e kiwi assieme a colazione è fondamentale in questi giorni. E, come difensore della salute, protegge la gola dai mali di stagione questa pianta perenne che ci depura dalle tossine. Un vero jolly per il nostro organismo.

Il suo nome dice tutto

Questa erba perenne di cui vedremo le caratteristiche in questo articolo si chiama “issopo”. Conosciuta da millenni, tanto da venire citata nell’antico testamento come rimedio per respirare meglio e addirittura, creare le difese immunitarie contro la lebbra. Proprio per questo motivo gli ebrei la chiamavano “erba sacra”. I suoi rametti furono addirittura utilizzati per segnare le famose porte delle case in cui abitavano gli ebrei nella notte in cui passò l’angelo distruttore. Come spesso accade il mito è comunque basato sulla tradizione popolare, ma anche su una parte di realtà.

Protegge la gola dai mali di stagione questa pianta perenne che ci depura dalle tossine

Storia e mitologia a parte, l’issopo è ancora oggi una pianta presente sia nelle erboristerie che nelle farmacie ed è consigliata per parecchi utilizzi. Proprio in questo periodo sta presentando la sua seconda fioritura, fornendo alle api materiale di raccolta. Col suo sapore leggermente “mentato” era anche utilizzato in campagna tanti anni fa dalle nostre nonne. Grazie infatti ai suoi nutrienti, unito alle zuppe e all’insalata, è un ottimo digestivo, capace anche di combattere il meteorismo. Ma, una delle sue funzioni è anche quella di proteggere la gola e i polmoni facendoci respirare meglio.

Ricchissimo di flavonoidi

L’issopo è ricchissimo di flavonoidi e con le sue proprietà balsamiche, nella fitoterapia, è usato per calmare la tosse, eliminare il catarro e curare le carenze respiratorie. Solitamente lo troviamo macinato e si usa come una classica tisana, all’interno di una tazza d’acqua calda. Ottimi sono anche i gargarismi per prevenire il mal di gola, rafforzando le difese immunitarie. Non presenta particolari controindicazioni, dato che è in libera vendita, ma prima di assumerlo, come sempre, ricordiamo di rivolgerci a uno specialista.

