Allargare la famiglia con un animale domestico è una decisione che non andrebbe presa alla leggera, soprattutto se fossimo orientati su un cane. Questi esserini speciali, infatti, considerati i migliori amici dell’uomo, richiederebbero non poco impegno, prima di tutto economico e poi anche in termini di tempo.

Inoltre, a prescindere dalla robustezza o longevità, avrebbero bisogno di parecchie attenzioni, almeno tutte quelle che non riescono a garantirsi autonomamente. Un esempio sarebbe la protezione dai tanti insetti e parassiti che minacciano la loro salute e la cui attività si intensifica d’estate.

Quindi, prima di prendere con sé un cane andrebbero fatte diverse valutazioni e una da non sottovalutare sarebbe capire che tipo di compagno stiamo cercando. Di razze, infatti, ne esistono parecchie e ognuna ha il suo elenco di caratteristiche sia fisiche sia comportamentali. Nell’articolo di oggi ne conosceremo una che sarebbe ideale per chi cerca affetto incondizionato e un guardiano fidato per casa.

Protegge la casa come un antifurto questa razza di cane che è anche incredibilmente affettuosa e intelligente

Di stazza medio-grande, massiccio ma elegante e a pelo raso, solitamente di più colori, è il bulldog americano standard. Completano la descrizione gli altri suoi tratti distintivi: occhi dolci, muso imbronciato e orecchie corte ma morbide e penzolanti.

Questa razza, non ancora riconosciuta da FCI e dall’ENCI, rientra, poi, all’interno della categoria dei molossoidi. Nonostante ciò, sarebbe particolarmente bella e non eccessivamente paurosa, anche se bisognerebbe ricordare che l’indole del bulldog americano è l’essere un cane da difesa. Per questo sarebbe particolarmente introverso e sospettoso nei confronti degli estrani, ma senza risultare mai aggressivo.

Al contrario, con le persone con cui è abituato a stare, sarebbe particolarmente affettuoso, mostrandosi addirittura coccolone e morboso con i padroni.

Altri aspetti del suo carattere

Quindi, come abbiamo appena detto, protegge la casa come un antifurto questa razza di cane che si rivelerebbe anche particolarmente amorevole. Inoltre, il bulldog americano sarebbe incredibilmente giocherellone, necessità da assecondare per fargli scaricare tutte le sue infinite energie.

A sorprenderci, poi, potrebbe essere anche la sua fine intelligenza mista ad astuzia, aspetti del suo carattere che lo renderebbero particolarmente facile da addestrare. Nell’elenco delle sue qualità, però, non dovrebbero mancare l’ubbidienza, la fedeltà e l’incredibile adattabilità al vivere anche in un piccolo appartamento.

Infine, completiamo dicendo che il bulldog americano non sarebbe particolarmente desideroso di diventare fratello o sorella di altri animali o piccoli umani. Nonostante ciò, con la giusta educazione impartita fin da cucciolo, potrebbe instaurare con loro un rapporto meraviglioso e indissolubile.

