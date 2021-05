Si è ormai chiuso il primo quadrimestre del 2021.

Con quale impatto su uno dei principali ratio di analisi fondamentale?

Ci riferiamo al p/e, ovvero il rapporto prezzi-utili dei principali indici a stelle e strisce.

Elemento che non potrà non condizionare le previsioni sull’andamento dei principali indici del comparto azionario statunitense, anche a prescindere da valutazioni di ordine grafico.

Prospettive di crescita USA ed impatto sui rapporti prezzi-utili degli indici a stelle e strisce

Il p/e è un ratio di analisi fondamentale, che indica il rapporto tra le quotazioni e gli utili.

Relativamente a singoli titoli, o in riferimento a medie, qualora si tratti di valutazioni relative agli indici.

Possiamo avere almeno due tipi di p/e: quello storico e quello prospettico.

Quello storico confronta le quotazioni attuali, rispetto agli utili per azione, riferiti al precedente esercizio annuale.

Quello prospettico si basa, invece, su una stima degli utili, relativa all’anno in corso.

In tal modo, confrontando i p/e storici con quelli prospettici, ma soprattutto i p/e prospettici con quelli di un anno fa, ricaviamo anche una stima sul livello delle quotazioni, in ottica di analisi fondamentale sulle prospettive degli indici.

P/e storici e prospettici relativi ai principali indici USA

Premessi alcuni fondamentali chiarimenti, passiamo quindi a considerare i p/e relativi ai principali indici USA.

Riportiamo le stime, frutto di medie tra diverse analisi.

Oltre al p/e storico e prospettico, indichiamo anche il p/e relativo ad un anno fa, con cui effettuare un confronto.

p/e storico prospettico un anno fa S&P 500 39,76 23,07 24,18 Dow Jones Industrial Average 29,81 20,41 19,95 Nasdaq 100 37,48 29,01 26,75

Conclusioni

A proposito delle prospettive di crescita USA e dell’impatto sui rapporti prezzi-utili dei principali indici azionari a stelle e strisce, dobbiamo rimarcare che, in base agli utili, relativi all’anno scorso, i p/e sarebbero certo più cari rispetto ad un anno fa.

Invece, considerando gli utili proiettati per l’anno in corso, le quotazioni sono sostanzialmente allineate sui medesimi ratio dell’anno scorso, grazie alle previsioni di crescita dell’economia a stelle e strisce. A dimostrazione dell’importanza di utilizzare, in questo tipo di analisi, le stime relative all’esercizio corrente. Basarsi invece sulle stime, relative al precedente esercizio, potrebbe essere fuorviante.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“