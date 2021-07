I Comuni italiani hanno evidentemente centrato l’obiettivo, se continuano e mettere in vendita case al prezzo di un caffè. Infatti, anche quest’estate proseguono le vendite di casa ad 1 solo euro da nord a sud Italia in 11 nuovi comuni.

Il progetto “casa ad 1 euro” continua ad arricchirsi di nuove proposte in giro per tutta la penisola Italiana e in località assolutamente affascinanti. Affascinanti, perché spesso l’iniziativa è stata lanciata da quei comuni che rischiavano un serio calo della popolazione. Si tratta, quindi, di comuni un po’ isolati, ma con un centro storico incantevole e case molto caratteristiche.

L’unico impegno richiesto

I Comuni che lanciano questa iniziativa non vogliono soltanto incrementare la popolazione residente. Vogliono anche garantire e mantenere il fascino del borgo caratteristico, seppur pensando ad un futuro rilancio turistico. Per questo motivo, al nuovo proprietario si chiede di provvedere alla ristrutturazione della casa acquistata entro un paio d’anni. Considerato che l’acquisto è stato praticamente gratis, l’occasione è comunque estremamente favorevole.

Proseguono le vendite di casa ad 1 solo euro da nord a sud Italia in 11 nuovi comuni

Adesso che l’iniziativa si è diffusa, è possibile scegliere in base alle proprie preferenze di regione oppure in base alla vicinanza o lontananza dal mare. Se si ha la fortuna di trovare un’abitazione vicino ad una località turistica, sarà possibile godere di quel clima vacanziero avendo speso un solo euro per l’immobile. Viceversa, questa iniziativa può essere l’occasione per scappare da un’affollata metropoli e trovare pace e silenzio.

I nuovi 11 comuni

Gli 11 comuni che più recentemente hanno aderito al progetto sono i seguenti. Oyace in Val d’Aosta, Taranto in Puglia, Augusta, Troina, Sambuca ed Itala sono tutti in Sicilia. La Calabria offre invece Cinquefrondi, il Molise è presente con Castropignano. Ancora Laurenzana in Basilicata e Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo. Chiude la nuova lista la Sardegna con Montresta.

La ricchezza di questi borghi

Per dare un’idea della storia di questi borghi basti pensare che Montresta è famosa per i cestini intrecciati di giunco e asfodelo. Ogni altra informazione, anche storica, è presente sul sito internet dei relativi comuni.

Per la ristrutturazione si potranno valutare i vari bonus e superbonus oggi attivi.