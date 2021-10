Prosegue indisturbato il rialzo delle azioni Cembre ma attenzione alla tenuta dei supporti. Nulla, quindi, è cambiato rispetto a quanto scrivevamo ad agosto Il rialzo delle azioni Cembre potrebbe continuare per un altro 20% prima di una salutare pausa.

Questo rialzo non deve sorprendere, però, visti i numerosi punti di forza del titolo:

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di utili futuri sono state riviste più volte al rialzo.

Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo.

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.

Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

A supporto dello scenario rialzista ci sono anche i dati pubblicati con la seconda trimestrale del 2021. L’azienda, infatti, ha riportato un forte risultato del secondo trimestre con un miglioramento degli utili (aumento del 284% rispetto allo stesso trimestre del 2020), dei ricavi (+65%) e dei margini di profitto (19% rispetto all’8,3% dello stesso periodo del 2020).

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Prosegue indisturbato il rialzo delle azioni Cembre ma attenzione alla tenuta dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 21 ottobre in rialzo dello 0,74% rispetto alla seduta precedente, a quota 27,4 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da diverse settimane le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 26,8 euro – 28,6 euro. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con obiettivo più vicino in area 31,5 euro (I obiettivo di prezzo) e massima estensione in area 36,2 euro (III obiettivo di prezzo). Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 36,8 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso e potrebbe proiettare in area 22 euro il titolo Cembre.

Prestare attenzione ai livelli indicati in chiusura di settimana.