Tutti gli adempimenti riguardanti gli automobilisti hanno subito un differimento per il 2021. La causa è legata alle proroghe che generalmente sono state fatte dal Governo in costanza di emergenza sanitaria.

Quindi, per chi non ha fatto la revisione, o non ha fatto l’esame per la patente o non ha pagato il bollo, ci sono altri sogni tranquilli da dormire.

Come si sa, infatti, l’emergenza sanitaria ha anche recato con sé una grossa limitazione negli spostamenti. Quindi è sembrato giusto concedere, parallelamente, degli alleggerimenti nei relativi adempimenti. Pertanto sono stati prorogati revisione, bollo, patente e tutti gli altri adempimenti auto. E ciò appunto a causa dell’emergenza sanitaria.

Partiamo dal foglio rosa che, normalmente, ha la validità di sei mesi. Con la proroga, invece, avremo che, se è scaduto tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2021, resterà comunque valido fino al 29 luglio 2021. Si tratta di una proroga che sposta in avanti la scadenza, fino al novantesimo giorno dalla fine dello stato di emergenza, fissato, per il momento, al 30 aprile. In tal modo, si avrà più tempo per sostenere l’esame di teoria della patente.

In caso, invece, di scadenza della patente di guida, è intervenuto addirittura un Regolamento dell’Unione Europea. Ossia il n. 2021/267. Esso ha prorogato di dieci mesi la validità di patenti e certificati di abilitazione professionale, scaduti tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il tutto anche se in Italia ci aveva pensato già il Governo a prevedere una proroga di sette mesi. In ogni caso, la proroga varrà anche per chi ha già fruito di un precedente differimento. Ma il limite massimo è stabilito per il primo luglio 2021.

Prorogati revisione, bollo, patente e tutti gli altri adempimenti auto a causa dell’emergenza sanitaria

Abbiamo anticipato che sono stati prorogati revisione, bollo, patente e tutti gli altri adempimenti auto, a causa dell’emergenza sanitaria. Abbiamo parlato delle patenti e del foglio rosa. Ora parliamo delle revisioni.

Ebbene, in questo caso, se la scadenza cadeva tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la proroga è di altri dieci mesi. Quindi, dieci mesi ancora per circolare senza revisione!

Per quanto attiene, invece, al bollo auto, la situazione varia a seconda della Regione. In Lombardia, ad esempio, si è stabilita l’esenzione dal pagamento della indicata tassa, per il 2021, alle seguenti categorie: taxi, noleggio di bus, automobili con conducente per il trasporto di persone.

Per quanto riguarda il Veneto, invece, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2021 i pagamenti per chi aveva il bollo in scadenza tra il primo gennaio e il 30 maggio 2021.

In Emilia Romagna, si è decisa la sospensione fino al 31 luglio 2021, per il bollo in scadenza tra il primo aprile e il 31 maggio 2021.

Infine, in Campania, il termine per il pagamento del bollo auto, in scadenza tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021, sarà il 31 maggio 2021.