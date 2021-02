Prorogato al 31 marzo 2021 il termine di invio dell’opzione di utilizzo del Superbonus 110% con sconto in fattura e cessione del credito. A comunicarlo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 51374 del 22 febbraio 2021. La proroga si è resa necessaria dopo la richiesta delle associazioni di categoria e consulenti. Inoltre passa dal 16 marzo al 31 marzo. Con la proroga gli esperti del settore hanno più tempo per predisporre e inviare le comunicazioni relative alle spese effettuate nell’anno 2020. Per la proroga opzione Superbonus per sconto in fattura e cessione del credito al 31 marzo, bisogna utilizzare il nuovo modello.

Spese che permettono l’opzione

Bisogna precisare che il nuovo modello per inviare la comunicazione d’opzione è contenuto nel provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello per coloro che fruiscono delle agevolazioni relative al Superbonus 110%.

Il Decreto Rilancio all’art. 121 prevede l’utilizzo del spese sostenute attraverso la detrazione diretta oppure alternativamente:

a) lo sconto in fattura, si tratta di un contributo riconosciuto sul corrispettivo dovuto che non può avere un importo superiore al corrispettivo stesso. Tale contributo è anticipato dal fornitore di servizi o bene che a sua volta potrà recuperare. Il recupero è concesso sotto forma di credito di imposta. Il fornitore ha la facoltà di cedere il credito a terzi;

b) la cessione del credito di imposta per l’importo corrispondente alla detrazione spettante, alle banche o intermediari finanziari.

Le spese che rientrano in tale beneficio sono quelle sostenute negli anni 2020 e 2021, quindi spese per lavori di:

a) efficienza energetica;

b) riduzione del rischio sismico;

c) recupero del patrimonio edilizio;

d) installazione di colonnine di ricarica;

e) installazione di impianti fotovoltaici.

Proroga opzione Superbonus per sconto in fattura e cessione del credito al 31 marzo

La comunicazione dell’opzione sconto fattura o cessione del credito deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica. Per l’invio bisogna utilizzare il servizio web dedicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare anche i

canali telematici dell’AdE. L’invio telematico è previsto sia per singole unità immobiliari sia per interventi eseguiti in condominio.