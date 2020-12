Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il coronavirus ha portato cambiamenti positivi e negativi: tra i tanti la proroga del saldo IMU per chi è residente in questi comuni.

Chi deve pagare l’IMU?

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

L’IMU è l’imposta municipale che i comuni applicano ai soggetti che possiedono immobili. Deve essere corrisposta sulle seconde case e sugli immobili diversi dalle abitazioni. Sulla prima casa si è chiamati a pagarla solo in caso si tratti di un immobile classificato come abitazione signorile, come una villa o una villetta. Per conoscere la categoria del proprio immobile occorre consultare una visura catastale che si può fare gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come si paga l’IMU

L’IMU può essere corrisposta in un’unica soluzione a giugno oppure in due tranche, una a giugno e una a dicembre. È calcolata sulla base delle aliquote che sono deliberate dai comuni, cosa che succede di solito nei mesi di settembre e di ottobre. Per questo, se si paga a giugno, ci si basa sulle aliquote dell’anno precedente, mentre se si paga metà a giugno e metà a dicembre il calcolo differisce tra le due tranche.

A giugno si versa la metà del calcolo effettuato basandosi sulle aliquote dell’anno precedente, mentre a dicembre si rifà il conteggio considerando le nuove percentuali deliberate e togliendo la parte già versata a giugno. In questo modo la scadenza di dicembre comprende sia una parte di saldo che una parte di conguaglio.

La scadenza di dicembre 2020 dell’IMU

Il 2020 è stato un anno particolare e non tutti i comuni sono riusciti a deliberare le nuove aliquote IMU per l’anno in corso. Per questo il Governo ha concesso una proroga del saldo IMU per chi è residente in questi comuni. Più nello specifico, si tratta di una proroga parziale, che coinvolge chi ha immobili nel comune in cui la delibera dell’aliquota IMU non è stata fatta.

Entro il 31 dicembre, comunque, i comuni dovranno deliberare i nuovi dati per determinare il conteggio e i contribuenti avranno tempo fino a fine febbraio per pagare la restante parte. È possibile verificare se il proprio comune ha fatto in tempo a decidere sulla nuova aliquota IMU consultando il sito internet dello stesso comune. In alternativa, si può cercare il comune di riferimento nel database del MEF in cui sono raccolte tutte le delibere dei comuni italiani.