Un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per rimanere in forma e prevenire alcune gravi malattie. Mangiare frutta e verdura di stagione, ci aiuta a fare il pieno di vitamine, sali minerali e tutte quelle sostanze importantissime per il benessere del nostro corpo. Ad esempio, pochi sanno che bere ogni giorno il succo di questo frutto insospettabile potrebbe abbassare il colesterolo. Ma anche che questi 2 ortaggi autunnali facili da coltivare, aiutano il benessere dell’organismo.

Comprare alimenti di stagione ci aiuta a rimanere in salute e a risparmiare.

Qualche accenno sulla coltivazione di questo bulbo

L’orto autunnale ci regala degli alimenti ricchi di proprietà benefiche. Come questo vegetale, spesso poco considerato, ma ricco di sostante benefiche. Parliamo dello scalogno, un piccolo bulbo che possiede delle proprietà culinarie molto simili a quelle della cipolla.

Originario dell’Asia Centrale, vanta delle origini antichissime, infatti molte leggende popolari attribuiscono a questo vegetale delle proprietà afrodisiache. Lo scalogno è una pianta molto rustica e la sua coltivazione è adatta anche ai meno esperti. Non teme le basse temperature e necessita di un terreno ben drenato e sabbioso. Evitiamo, però, di concimare troppo la pianta, perchè potremmo avere una crescita esponenziale delle foglie e meno del bulbo. Lo scalogno deve essere piantato con la punta rivolta verso l’alto e ad una profondità di 5 centimetri.

Proprio questo semplice vegetale ricco di vitamine e antiossidanti potrebbe aiutare ad abbassare il colesterolo

Abbiamo visto come lo scalogno sia una pianta molto facile da coltivare ma che ci regala tante proprietà benefiche. Infatti, proprio questo semplice vegetale ricco di vitamine e antiossidanti potrebbe aiutare ad abbassare il colesterolo.

Lo scalogno apporta 72 calorie ogni 100 grammi e secondo gli esperti, sarebbe molto importante per la nostra salute. In particolare, l’allicina, aiuterebbe ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, così da prevenire alcune malattie cardiovascolari (infarto, ictus, ecc.). La vitamina A sarebbe utile per pelle, capelli e vista. Mentre la vitamina B favorirebbe il corretto funzionamento del metabolismo. Gli antiossidanti presenti nello scalogno, avrebbero anche proprietà antibatteriche e antitumorali. Naturalmente rivolgiamoci sempre al medico di fiducia per qualsiasi chiarimento.

Come si utilizza in cucina

Lo scalogno è un alimento molto versatile ed ha un gusto più dolce rispetto a quello della cipolla. Infatti, la sostituisce spesso, nei soffritti. Possiamo utilizzare questo ortaggio per insaporire le zuppe, ma è anche un ottimo vegetale da preparare al forno o in agrodolce. Anche le sue foglie sono facilmente riutilizzabili per aromatizzare le insalate.