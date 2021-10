Avere un animale domestico nella propria casa può essere una fonte incommensurabile di amore e allegria. Infatti, i nostri amici pelosi riescono a trasmetterci affetto e gioia senza neanche rendersene conto. Si tende a pensare, però, che siano per lo più i cani a trasmettere questo tipo di emozioni, relegando piuttosto un animale come il gatto a rapporti freddi e distaccati. Ma la realtà è un’altra. Infatti, un felino può dimostrarsi un amico fedele e amorevole, se solo sappiamo come prenderlo e come educarlo. In questo caso, oltre gli insegnamenti che possiamo dare, certamente ci aiuterà anche la razza del gatto che sceglieremo.

Proprio questo è l’elegantissimo gatto ubbidiente, amorevole e affettuoso che non perde pelo in giro per casa

Ci sono delle razze di gatto, in particolare, che si distinguono per alcune caratteristiche davvero interessanti. Di questo, tra l’altro, ne avevamo già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato una razza che si comporta praticamente come un cane e che si dimostra allegra e affettuosa con il proprio padrone. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le caratteristiche di un’altra tipologia di gatto che dimostra amore e lealtà alla propria famiglia. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, parlando del micio LaPerm. Infatti, proprio questo è l’elegantissimo gatto ubbidiente, amorevole e affettuoso che non perde pelo in giro per casa.

Le caratteristiche del LaPerm

Noto per il suo manto riccio e morbidissimo, il LaPerm è davvero un gatto meraviglioso da avere nella propria casa. Infatti, il suo atteggiamento ci conquisterà in men che non si dica. Per prima cosa si tratta di un micio che ascolta le indicazioni del proprio padrone e che cerca di seguire gli ordini. Il suo carattere è tranquillo e, soprattutto, affettuoso. Si tratta, in questo caso, di un micio che adora il contatto fisico con la propria famiglia e che è sempre pronto a ricevere e donare coccole. Curioso e allegro, il LaPerm ha anche una caratteristica che sicuramente catturerà l’attenzione di molti.

Infatti, perde pochissimo pelo, o quasi per niente. Nonostante il suo manto riccio e consistente, questo gatto sembra non lasciare praticamente nulla su vestiti, divani o letti. Si tratta certamente di un micio che porterà una ventata d’aria fresca in casa, conquistando tutta la famiglia con la sua voglia di giocare e di passare del tempo assieme.

