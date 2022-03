Le strategie di marketing sono ovunque e le possiamo ritrovare in qualsiasi ambito della vita quotidiana. Sono ovviamente facilmente riconoscibili nella pubblicità e negli annunci, ma le possiamo incontrare anche in altri luoghi. Nei negozi, per esempio, siamo circondati da idee e modi che inducono il cliente a spendere di più. E di uno di questi piccoli segreti avevamo anche parlato in questo nostro precedente articolo. Il marketing è una vera e propria disciplina, fondata su studio e progettazione. Ed è normalissimo che le attività la sfruttino al massimo per far salire le vendite. Ma sicuramente conoscere qualche metodo potrà aiutarci a non spendere più di quanto avremmo voluto quando siamo usciti di casa.

Un trucco davvero interessante usato da moltissimi supermercati per far rilassare i clienti e indurli a comprare più prodotti

Ci sono sicuramente diversi metodi che i supermercati (e in generale le attività) mettono in atto per indurci a comprare. E, soprattutto, alcuni di questi sono già all’entrata. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo sottolineato che all’ingresso ci sono dei prodotti che possono indurre un senso di familiarità e di “casa”. In questo modo, infatti, il consumatore si sente più a suo agio, riconoscendo attorno a lui un ambiente conosciuto ed essendo quindi più predisposto a comprare. Ma non è finita ovviamente. Infatti, se notiamo bene, all’ingresso della maggior parte dei supermercati, solitamente, troviamo anche delle piante. Questi prodotti hanno una funzione specifica molto importante, che potrebbe farci comprare più del necessario. Cerchiamo quindi di capirne il motivo.

Proprio questo è il trucco completamente sconosciuto e davvero poco riconoscibile che molti supermercati usano per indurci a spendere di più

I fiori e le piante all’ingresso di una qualsiasi area donano senso di pace e tranquillità. Questo perché la natura, come accade per frutta e verdura, ci accoglie amorevolmente, facendoci rilassare. Osservando le piante, forse non saremo spinti a comprarle. Ma ci potremo accorgere immediatamente del nostro umore che potrebbe esserne influenzato. Infatti, entrando in contatto con fiori e oggetti naturali, ci fideremo del luogo in cui siamo, dimenticando dei prodotti essenziali da comprare e lasciandoci guidare di più dall’istinto. E quando questo accade, solitamente compriamo decisamente più di quello che avremmo voluto. Dunque, ora sappiamo che proprio questo è il trucco completamente sconosciuto e super intelligente che si può trovare in tantissimi supermercati.

