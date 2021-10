Prendersi cura del giardino vuol dire ritagliarsi un piccolo spazio della giornata per svolgere un’attività rilassante e tranquilla. Infatti stare a contatto con la natura allontana lo stress e migliora l’umore, perché le piante svolgono un’azione benefica sulla nostra salute psicofisica.

Naturalmente questa attività può essere svolta durante tutti i mesi dell’anno, non solo in primavera e in estate. Basta solo scegliere le piante giuste e resistenti al freddo.

Infatti, oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di come prendersi cura di una pianta molto forte e rustica: il Ceratostigma

Proprio questo è il fiore dal colore blu intenso che ha bisogno di pochissime cure

Il Ceratostigma è un arbusto perenne che proviene dall’Asia Centrale e in particolare dalla Cina. Tende ad essere una pianta tappezzante, caratterizzata da fusti legnosi, esili e arcuati. Le foglie ovali sono spesse e di colore verde scuro. I fiori, molto simili a quelli del gelsomino azzurro, hanno la forma ad imbuto e sono radunati in piccoli grappoli. Il loro colore è il blu intenso e fioriscono a primavera fino all’inizio dell’autunno.

Come si coltiva questa pianta dal colore intenso

Il Ceratostigma è una pianta rustica che ama i luoghi luminosi e soleggiati ma cresce molto bene anche in posizioni meno assolate. Teme molto le gelate e le basse temperature.

Si adatta a qualsiasi tipo di terreno purché sia ben concimato e drenato, per evitare problemi alle radici.

Durante il periodo vegetativo la pianta deve essere innaffiata regolarmente, mentre durante i mesi invernali le irrigazioni dovranno diminuire. Il Ceratostigma ha bisogno di essere concimato durate i mesi primaverili ed estivi. Svolgiamo questa operazione ogni 10-15 giorni, mescolando il fertilizzante con l’acqua delle irrigazioni.

All’inizio della primavera ricordiamo di potare la nostra pianta per eliminare i rami secchi che possono impedire la fioritura. Bisogna praticare dei tagli obliqui con delle cesoie ben disinfettare e taglienti.

La pianta si semina in tarda primavera (per evitare le gelate), mentre in autunno la moltiplicazione si effettuata per talea.

Malattie e parassiti della pianta

Ecco che questo arbusto, raramente viene attaccato da afidi e parassiti.

Facciamo attenzione, però, ai ristagni di acqua perché potrebbero causare problemi alle radici. Soprattutto se coltivata in vaso, assicuriamoci che il terreno non sia particolarmente bagnato.

