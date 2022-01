La salute è al primo posto, sempre. Infatti, ogni giorno cerchiamo in tutti i modi di proteggere il nostro organismo nel migliore dei modi. Molti di noi fanno attenzione all’alimentazione, ai prodotti che vengono messi in tavola, all’attività fisica da mettere in pratica, al sonno. Insomma, ognuno cerca di fare il possibile affinché la propria salute resti salda. Questo è sicuramente un obiettivo nobile, ma non sempre facile da raggiungere, soprattutto perché i problemi di salute che possiamo riscontrare nel corso della vita sono diversi. Per questo motivo, però, dovremmo provare a raccogliere più informazioni possibili. Una volta fatto ciò, potremo consultarci con il nostro medico di base e capire quali davvero possono esserci utili per proteggere al meglio il nostro organismo.

Proprio questi sono i minuti di corsa che dovremmo fare ogni settimana per abbassare il rischio di cancro al colon

Delle informazioni utili per proteggere la salute e il nostro organismo riguardano certamente l’attività fisica. Il movimento, infatti, aiuta il nostro corpo a rimanere in forze e a combattere eventuali problemi con tutte le energie necessarie. Soprattutto, un’attività fisica che sicuramente può aiutarci è proprio la camminata. Sembrerà banale, ma camminare può davvero proteggere il nostro organismo da diversi problemi che spaventano molti. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato quanto dovremmo camminare per cercare di ridurre al minimo i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato quanto camminare per allontanare il rischio di declino cognitivo e demenza. Ma anche la corsa sostenuta potrebbe essere una grandissima alleata. Ed oggi ne vediamo proprio un beneficio riferito al cancro al colon.

La corsa potrebbe aiutarci secondo gli esperti

Sembra che camminare per un quantitativo esatto di ore a settimane potrebbe aiutarci ad allontanare uno spettro temibile come quello del cancro al colon. Come riporta l’AIRC, infatti, diversi studi hanno dimostrato che ci sono delle semplicissime regole da seguire che riguardano l’attività fisica e che potrebbero aiutarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Pare che fare dai 210 ai 420 minuti di corsa ogni sette giorni potrebbe davvero cambiare le cose. Infatti, proprio questi sono i minuti di corsa che dovremmo fare ogni settimana per abbassare il rischio di cancro al colon.

Insomma, da una mezz’ora a un’ora ogni giorno con passo sostenuto e ritmato potrebbe davvero allontanare questo spettro che spaventa molti di noi. Anche una camminata costante potrà sicuramente apportare i suoi benefici. Ovviamente, prima di iniziare a fare attività fisica, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia per capire se effettivamente potrà apportare i benefici sperati nel nostro caso specifico.

