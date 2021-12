Per vestire bene non serve necessariamente spendere un occhio della testa. In realtà, basta puntare su i capi giusti o approfittare di particolari scontistiche per fare davvero grandi affari. Avere in armadio, poi, 2 o 3 capi jolly serve a ricreare tantissimi look con il minimo investimento.

Tra look iridescenti e fantasie di raso, dunque, vediamo su quali capi puntare. Perché proprio questi sono i luccicanti outfit del momento su cui investire subito perché stanno davvero spopolando per le feste.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra colori cangianti, bagliori e tessuti particolari c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Giochi di luce e tessuti fluidi

La parola d’ordine è “accendersi”, con riflessi cangianti e tinte decise. Quest’anno domina sicuro il color oro puro. Un’ottima scelta è una gonna in seta coloro oro e con paillettes. Ma per chi ama stare calda esistono numerosi maglioncini paillettati color oro.

L’oro va benissimo anche solo sugli accessori, come scarpe décolleté e borse.

Il secondo stile del momento si chiama iridescente e vuole l’utilizzo di capi dai colori cangianti. Il consiglio è di puntare su un abito lungo, in modo da poter sfoggiare un vero arcobaleno di colori. Tra i tessuti migliori figura certamente il filo lamé, da abbinare a stivali nappati in tinta unita.

Anche le giacche sfumate e multicolore si confermano protagoniste del momento. Ma esistono almeno altri 3 stili che vale la pena conoscere.

Perché proprio questi sono i luccicanti outfit del momento su cui investire subito perché stanno davvero spopolando per le feste

Lo stile mascolino non è, d’altronde, mai passato di moda. Giacca over e pantalone dal taglio maschile vanno benissimo con mocassini comodi e camicia con scollatura. Questo look maschile dona particolarmente a donne più adulte e molto alte.

Via libera anche al raso, pure per l’inverno. Specialmente le donne più giovani possono optare per abiti drappeggiati o con intagli di pizzo.

In ultimo, lo stile imperiale, fatto di camicie con drappeggi e spalline importanti, pantaloni a palazzo e a vita alta e cerchietti bombati. Completano il look accessori in tinta e stivali con tacco alto.

Per brillare alle feste, poi, è possibile usare anche solo questi 3 colori in 4 possibili outfit. Per le calzature, invece, non bisogna necessariamente pensare ai tacchi alti, perché questi stupefacenti stivali grintosi valgono oro nel look da festa.