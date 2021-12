In questo periodo dell’anno per molti sarà necessario avere a che fare con l’argenteria. Magari vogliamo fare una bella figura con i nostri ospiti. E comunque è bello di tanto in tanto utilizzare dei prodotti speciali. Altrimenti non avrebbe quasi senso mantenerli in casa. È ovvio però che, visto il loro valore e la loro lucentezza, dovremmo prendere alcune precauzioni non solo quando le lucidiamo. Ma anche quando le riponiamo. Questo infatti è il metodo primario per evitare la formazione di fastidiosi aloni. Peraltro, questi rimedi sono semplicissimi da adottare. O meglio da evitare. Infatti, ci sono alcuni errori metodologici piuttosto diffusi. Proprio questi errori comuni nel riporre la nostra argenteria potrebbero portare fastidiose macchie.

Ecco dove riporre le posate

In molti avranno visto le posate d’argento arrotolate nelle nostre credenze all’interno di fogli della carta di giornale. E probabilmente mossi da spirito di emulazione potrebbero avere fatto lo stesso. Non si rendono però conto che questo metodo nasconderebbe un difetto. Se è vero che il giornale può riparare dal freddo ed in un certo modo anche dall’umidità, è anche vero che queste posate dovranno stare per molto tempo a contatto con i giornali. Ma per via di questa vicinanza, in un certo senso, le nostre posate non “respirerebbero”. Aumentando così le fastidiose macchie e gli aloni.

Quelle che vediamo oscurate, infatti, sarebbero porzioni di metallo ossidato dallo zolfo. Nulla di irrimediabile la maggior parte delle volte, per fortuna. Ad esempio con questo trucchetto le macchie potrebbero scomparire facilmente.

Un altro metodo errato per conservare questi oggetti riguarda il riporli nei sacchetti di plastica. Anche in questo caso, il sistema di conservazione non sarebbe efficace perché mancherebbe aria. Ciò che potremmo fare per evitare tutto ciò è utilizzare semplicemente un portaposate in panno in cotone. All’ interno di questo potremmo anche inserire un pezzettino di canfora. L’ossidazione non dovrebbe così avere luogo. Questi piccoli dettagli potrebbero fare la differenza.

Peraltro, prima di riporre le nostre posare, ricordiamoci di utilizzare un pochino di acqua tiepida per un risciacquo. Infatti, la polvere potrebbe giungere a graffiare il metallo durante alcune operazioni.

Ricordiamoci che la caratteristica fondamentale dell’argento è la lucidità. Presentare un servizio di argenteria macchiato o pulito all’ultimo secondo, potrebbe essere un gesto poco elegante. A questo occorrerebbe unire altre norme sulla presentazione degli oggetti. Ad esempio, se apparecchiamo, ricordiamo che la lama del coltello deve sempre indicare il piatto. Se indicasse un ospite sarebbe un simbolo di una minaccia. La forchetta, invece, perlomeno secondo la tradizione italiana, rivolge i propri rebbi sempre verso l’alto.