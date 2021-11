Magari non ci pensiamo, ma l’arrivo dell’inverno e del freddo potrebbero causare una marea di problemi per alcune tipologie di fiori e di piante. Il cambio d’intensità della luce, lo spostamento dall’esterno all’interno, l’aria calda e innaturale dei termosifoni a pochi centimetri dalle foglie. Persino il semplice fatto del cambio di umidità dell’aria potrebbe causare dei problemi a chi possiede fiori e piccole piante nei propri spazi. Ma questo è tanto più vero per quanto riguarda gli amatissimi bonsai.

Questa splendida tipologia di alberini che provengono dall’estremo oriente potrebbe rappresentare una delizia estetica molto preziosa per noi. D’altronde grazie a questa raffinata tecnica è possibile tenere veri e propri alberi in miniatura all’interno delle nostre mura. Sul perché sia importante crescere e custodire i bonsai in casa abbiamo già parlato in passato. Ma occhio dunque nei confronti del cambio di stagione.

Proprio questi 3 trucchi potrebbero aiutare questa amatissima piantina a restare luminosa ed in forma con il freddo

Con il freddo, il ciclo vegetativo della pianta potrebbe rallentare molto. Ciò potrebbe significare la caduta delle foglie. Inoltre il terreno potrebbe diventare secco. È bene rimuovere le foglie morte perché potrebbero giungere a causare delle malattie al bonsai. Per quanto riguarda il terreno, poi, è veramente importante prestare attenzione alla secchezza della terra ed evitare sovradosaggi d’irrigazione. Infatti, l’eccesso di umidità nelle radici può essere pericoloso per la salute e la stabilità dell’amato alberino. Tanto più in caso di eccessivi e bruschi cali di temperatura. Per questo motivo, sarebbe prudente verificare la presenza di sottovasi, ed in caso eliminarli.

Anche solo il ristagno dell’umidità e dell’acqua potrebbero causare molti problemi, tra i quali la costante caduta delle foglie. È questa anche la ragione per cui l’innaffiatura dovrebbe essere particolarmente delicata, moderata ed uniforme il più possibile nel periodo invernale. Sembra infine ovvio, ma è bene ricordare a quanti di noi hanno spostato i bonsai da interno in giardino per la bella stagione, che potrebbe essere arrivato il momento di riportarli in casa. La posizione all’interno di casa deve essere scelta ovviamente con cura. Ricordiamoci infatti l’importanza di una corretta illuminazione, ma anche che i termosifoni possono essere particolarmente pericolosi per via delle ondate intense di caldo.

Bagni di luce

Il secondo trucco riguarda la stabilità e l’armonia della pianta dovuta alla ricezione della luce. Molti non ci pensano, ma il percorso del sole e la durata d’inverno cambia. Dunque potrebbero non esserci più i bagni di luce tipici delle stagioni calde. Questa differenza potrebbe nel lungo termine causare irregolarità nello sviluppo del nostro amato bonsai. Potrebbe essere dunque un saggio consiglio quello di girare la pianta di 180° con una cadenza di una volta ogni quindici giorni circa. In questo modo si incentiverebbe lo sviluppo regolare di tutti i lati del nostro amato alberino.

Concimazione

Per quanti hanno intrapreso la concimazione con un terreno dotato di alta percentuale di potassio per aumentare la resistenza dei tessuti, sarebbe meglio sospenderla con l’arrivo del freddo. Si potrebbe riprendere con l’arrivo della primavera. Sulle procedure e su quali innesti e rinvasi effettuare, potrebbe essere saggio invece far verificare la pianta al fioraio, per evitare passaggi troppo bruschi per una pianta potenzialmente così delicata. Proprio questi 3 trucchi potrebbero aiutare questa amatissima piantina a restare luminosa ed in forma con il freddo. Per chi fosse alla ricerca di una meravigliosa pianta decorativa da inverno che produce bacche colorate simili a perle, ecco qualche consiglio.