L’inverno è iniziato da qualche giorno e porterà con sé i freddi tipici di questa stagione. Indossare indumenti caldi e confortevoli è l’unico modo per mantenere il corpo alla giusta temperatura e non soffrire gli effetti del freddo.

Questo non significa, necessariamente, dover rinunciare a mostrarsi raffinate ed eleganti e lo dimostrerebbe anche quest’incredibile capo. Perché proprio quest’avvolgente maglione invernale è il gioiello della moda 2022 ed è spaziale sopra la camicia o con i leggings.

Oltre a questi 5 maglioni su cui conviene investire, questo modello di cui parleremo a breve è la vera perla di tendenza per i prossimi tempi. Ecco come abbinare quest’incredibile indumento per realizzare outfit straordinariamente impeccabili.

Si chiama maglione norvegese questo capo che spopolerà nei prossimi mesi del 2022

Quello che distingue un maglione in stile norvegese dagli altri è la particolare lavorazione a decoro, solitamente posizionata intorno al collo. Non è un caso che questa ricchezza di colori e forme geometriche lo rendano perfetto anche durante il periodo natalizio.

Grafismi geometrici, fiocchi di neve e interessantissime unioni di colore rendono questo maglione davvero particolare. Se tra gli outfit più popolari è possibile trovare questo maglione abbinato a pantaloni di felpa e stivali scamosciati, questa non è l’unica via percorribile.

Per fare un esempio, il maglione norvegese è bellissimo sopra camicie come queste, con cui realizzare tantissimi outfit. Basterà solo far fuoriuscire il colletto della camicia dal maglione, per avere un aspetto sofisticato e curato.

Proprio quest’avvolgente maglione invernale è il gioiello della moda 2022 ed è spaziale sopra la camicia o con i leggings

Questo maglione è una vera chicca anche se indossato un po’ over size insieme a un paio di comodi leggings e stivali al ginocchio. Questa maglia di chiara ispirazione nordeuropea è anche eccezionale con le gonne lunghe.

A renderlo inconfondibile è la trama particolarissima e la silhouette che delinea sul corpo. La buona notizia è che, oltre a poterlo indossare di giorno con un paio di jeans, va benissimo anche l’abbinamento con pantaloni eleganti alla sera.

Si tratta di un modello senza età e adatto tanto agli uomini che alle donne. Basterà scegliere solo la fantasia e la colorazione più adatte al proprio incarnato, al colore dei capelli e al contrasto tra viso e occhi. Insomma, un capo che vale certamente la pena avere in armadio.

