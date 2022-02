Un cane è un amico fedele e onesto, che non ci tradirà mai. Gli animali, come ben sappiamo, sono capaci di provare un amore incondizionato verso la propria famiglia. E se un cane dovesse sceglierci come punto di riferimento, possiamo stare sicuri che non ci lascerà più. Ovviamente, per creare un simile rapporto, dobbiamo anche essere certi di poter rispettare le esigenze del nostro amico peloso. E, proprio per questo motivo, scegliere una razza che si adatti alle nostre capacità e al nostro stile di vita potrà sicuramente aiutarci. Conoscere le caratteristiche di diverse razze ci farà capire quale possa essere la più giusta da adottare in casa, così da regalare al nostro amico a quattro zampe una vita serena e felice. Ed è proprio questa è la razza di cane tra le più coraggiose, che terrà d’occhio l’ambiente domestico e ci avviserà abbaiando se qualcosa non lo convince.

Il Cane Pumi, un batuffolo vivacissimo e pieno di energie che porterà tanta gioia ed allegria in casa

La razza di cui vogliamo parlare oggi è veramente bellissima da vedere e, soprattutto, piena di gioia e allegria. Stiamo parlando del Cane Pumi, che fa parte della famiglia dei Pastori ungheresi e che è solito avere il comando di greggi molto vaste. Proprio questo suo ruolo, gli conferisce da sempre un grande senso della responsabilità e anche una grandissima capacità di osservazione e, soprattutto, di protezione. Come cane da guardia, è la razza perfetta. Quindi, se vogliamo stare tranquilli e vogliamo sempre sentirci al sicuro, sicuramente il Pumi potrà essere la scelta ideale.

Proprio questa è la razza di cane tra le più belle e simpatiche di sempre, protettiva e perfetta per fare la guardia

Questo cane, poi, considera la propria famiglia come punto di riferimento in tutto e per tutto. E adora portare tantissima gioia nella casa in cui vive. Quindi, sappiamo già che le nostre giornate diventeranno sicuramente più solari e divertenti. Ci sono, però, alcuni punti che non possiamo trascurare e che sono fondamentali per capire se il Pumi può fare al caso nostro. Bisogna, innanzitutto, sottolineare che questa razza deve essere addestrata con grandissima attenzione. Essendo abbastanza agitato di natura, il Pumi ha bisogno di un’educazione molto seria sin da cucciolo. Solo in questo modo potremo essere certi che risponderà ai nostri comandi.

Altro importante fattore: è un cane che inizialmente non si trova benissimo con i suoi simili. Per questo, sin da subito dobbiamo cercare di farlo socializzare, per diminuire questa caratteristica. Inoltre, cerchiamo di farlo stare tanto all’aria aperta. Questa razza adora correre e giocare, ed è giusto regalargli questa gioia con amore e con piacere.

