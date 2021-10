Un cane può davvero rivelarsi l’amico migliore del Mondo. Fido, infatti, riesce a trasmettere fiducia e amore al proprio padrone in modo incommensurato. Un animale non chiede e non pretende, ma offre completamente se stesso al padrone. Proprio per questo è così bello avere un cane in casa. Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte e dargli tutto ciò di cui ha bisogno. In questo caso, per far sì che ciò accada, scegliere una razza specifica che possa adattarsi alla nostra casa e alle nostre esigenze è certamente un’opzione da non sottovalutare. Proprio per questo motivo vogliamo dare qualche consiglio in merito.

Proprio questa è la razza di cane affettuosissima che non perde pelo e che vive bene in un appartamento

Data l’importanza dell’argomento per diverse persone, avevamo già indicato alcune razze che potessero rispondere a specifiche esigenze. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato un cane in particolare perfetto per vivere in appartamento e amorevole con il proprio padrone. In un altro articolo, poi, avevamo invece evidenziato una razza nello specifico ideale per coloro che vogliono sentirsi protetti dal loro Fido. Oggi, invece, vogliamo presentarne un’altra che sicuramente sarà perfetta per chi non vuole peli in giro per casa. Stiamo parlando del Coton de Tuléar. Infatti, proprio questa è la razza di cane affettuosissima che non perde pelo e che vive bene in un appartamento.

Ecco le caratteristiche del dolcissimo Coton de Tuléar e tutto ciò che dobbiamo sapere su questa razza

Originaria del Madagascar, questa razza di cane presenta delle caratteristiche davvero interessanti. Stiamo parlando di un cane di taglia piccola, con un pelo decisamente poco lungo che, al tatto, potrebbe rimandare la mente al cotone (e questo spiega anche il suo nome). Il Coton de Tuléar si presenta come una piccola bomba di energia e amore. Questa razza ha la capacità unica di portare in casa positività e allegria. È affettuosissimo con il padrone e ama passare il suo tempo con la famiglia, e soprattutto con i bambini. Dimostra il suo amore in tutti i modi possibili e si rivela una presenza costante nelle giornate di coloro che decidono di accoglierlo nella propria casa.

C’è da dire però che, principalmente con gli altri cani, può mostrarsi piuttosto irrequieto. Quindi andrà educato soprattutto da questo punto di vista. Dobbiamo poi evidenziare un’altra nota fondamentale. È verissimo che la razza influenza il carattere del cane, ma anche il modo in cui viene trattato e cresciuto ha la sua importanza. Perciò, cerchiamo sempre di educare il nostro Fido con i giusti metodi, dimostrandogli amore e affetto e facendogli capire cosa sia giusto o sbagliato senza aggressività.

