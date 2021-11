Ci sono alcune ricette che non deliziano solo il nostro palato. Infatti, spesso ci ritroviamo di fronte a piatti che, grazie agli ingredienti che contengono, possono fare benissimo anche al nostro organismo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già indicato un secondo piatto che potrebbe essere l’alleato principale di muscoli e cuore. E oggi vogliamo consigliare un’altra ricetta, che potrebbe far benissimo alla nostra salute e che è davvero facilissima da preparare. Si tratta di un piatto che potremo preparare per la prima colazione, e che sicuramente ci permetterà di iniziare la giornata con il piede giusto.

Proprio questa è la colazione ricca di antiossidanti e potassio che ci farà iniziare bene la giornata

Sappiamo tutti quanto sia importante la prima colazione. E iniziarla nel modo giusto, scegliendo gli ingredienti adatti, può essere una grandissima mossa per la nostra salute. In questo caso, vogliamo consigliare un piatto che si basa sulle bacche di acai. Come riportato da Humanitas, infatti, questi frutti hanno delle proprietà che potrebbero catturare l’interesse di molti di noi. Tra queste, sicuramente una delle più importanti è la presenza di antiossidanti, importanti per il nostro organismo. Proprio per questo motivo, le bacche di acai saranno l’ingrediente principale della colazione che vogliamo proporre oggi e che è famosissima soprattutto negli Stati Uniti. Ma non saranno sole. Ad accompagnarle, infatti, troviamo un altro frutto ricco di potassio e di diverse proprietà importantissime, che è il kiwi. Vediamo, quindi, come combinare questi due deliziosi ingredienti per una colazione super.

La bowl alle bacche di acai e kiwi, ecco la deliziosa ricetta per iniziare la giornata con il piede giusto

La ricetta è una versione rivisitata di quella più comune negli Stati Uniti, ed è davvero semplicissima da preparare. Infatti, per prima cosa, prendiamo le nostre bacche e frulliamole in un mixer fino ad ottenere una purea soffice e densa. Successivamente, versiamole in una ciotola e prendiamo i nostri kiwi. Sbucciamoli e tagliamoli in piccoli pezzi, versandoli poi nel mixer, fino a fare una purea anche di essi. Aggiungiamoli poi alla ciotola con la purea di bacche di acai e mescoliamo con delicatezza, fino a che le due creme non saranno perfettamente amalgamate. Mettiamo la nostra crema in un piattino e, al di sopra, aggiungiamo dei piccoli pezzetti di kiwi sbucciato e qualche pezzettino di banana e semi.

Et voilà! La ricetta è servita. Dunque, ora lo sappiamo. Proprio questa è la colazione ricca di antiossidanti e potassio che ci farà iniziare bene la giornata. Sicuramente questo sarà un modo delizioso di iniziare la giornata e farà bene anche al nostro palato.