Proposte di lettura per l’autunno, questo libro vi farà impazzire!

Uno spaccato su un insospettabile mondo, che apre i nostri orizzonti a piani mai immaginati finora. E’ ciò che incontriamo in questo libro, un vero bestseller senza tempo.

Il New York Times lo ha definito: “Un documento raro”. Documento e non romanzo a ragion veduta. Perché, come dice lo stesso titolo, è una autobiografia, quindi qualcosa di reale e non di immaginato. Il libro che presentiamo ha venduto nel mondo milioni di copie ed è stato tradotto in quasi tutte le lingue. Vediamo quindi le proposte di lettura per l’autunno, questo libro vi farà impazzire!

La storia di un ragazzo

“Autobiografia di uno yogi” è la storia di un ragazzo che fin dalla sua infanzia è stato protagonista di una vita al limite della realtà. Attraverso i suoi racconti, l’autore ci introduce nel mondo misterioso dell’India. Soprattutto rivela quello che finora è stato nascosto ai più.

Il libro è scritto con uno stile vivace e si legge volentieri. Diversi i personaggi presentati, legati al mondo dello yoga, con le loro incredibili caratteristiche. Ognuno donando un tocco di bontà alla crescita del piccolo Yogananda, che una volta adulto sarà lui a portare i valori di non violenza e di amore universale dello yoga in America.

Fra i personaggi incontrati ricordiamo il Mahatma Gandhi, Santa Teresa di Neumann, il grande poeta Tagore, il mago delle rose Luther Bubank, il grande avatar Babaji.

Fu proprio da quest’ultimo che gli fu affidata la missione di far conoscere in occidente un tipo di Raja yoga, che è il Kriya yoga. Un’antica pratica oramai dimenticata e riportata in luce da Babaji. E’ proprio questo personaggio misterioso che lentamente emerge dal racconto dell’autore. Un avatar che da secoli vive sull’Himalaya e che, nell’assoluto isolamento, guida le sorti del mondo. Un uomo con una missione. S senza dubbio un “fratello” dello stesso Gesù, Buddha e gli altri grandi dello Spirito.

Una lettura che vi aprirà gli orizzonti e che non dimenticherete mai più.