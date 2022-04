Proponiamo non il classico tiramisù con le uova ma questa creazione cremosa per antipasto o contorno che lascerà tutti a bocca aperta

A tavola, dicono, si mangia innanzitutto con gli occhi. Lo sanno benissimo gli chef dei ristoranti, che si sforzano di presentare persino le ricette più tradizionali con qualche elemento accattivante e colorato. E lo sanno anche molti genitori, che devono inventarsi qualche modo per presentare la verdura da far mangiare ai bambini piccoli. Così oggi risolviamo questo antico problema con una ricetta vegetale che conquista già dall’apparenza. Ma che sarà così sfiziosa e saporita che certamente ci verrà chiesta ancora molte volte.

Proponiamo non il classico tiramisù con le uova, ma con melanzane, zucchine e formaggi. In questo modo giocheremo con le consistenze e con i nomi e scopriremo una ricetta realmente interessante. La preparazione è elementare, anche se richiede un’ora abbondante di attesa all’interno del frigorifero.

Un metodo elementare

Per 2 persone bastano 250 grammi di zucchine, di melanzane e di pomodori da insalata a cubetti. Inoltre, ci serviranno circa 150 grammi di formaggio spalmabile e 100 grammi di mozzarella. Il segreto del tiramisù vegetale consiste nel creare un amalgama sfizioso di ingredienti che abbia l’apparenza dell’amatissimo dolce. Così, tagliamo a listarelle allungate le melanzane e le zucchine dopo averle lavate e averne tagliato le estremità. Adagiamole e oliamole. Potremmo pennellarle per ottenere un risultato più preciso. Cuoceranno in bistecchiera fino a che non avranno raggiunto la cottura ideale. Dopodiché le lasceremo riposare in un contenitore. Versiamoci anche del sale per condire.

Parallelamente, occupiamoci di quello che sarà il secondo strato del tiramisù. Uniamo le rondelle di mozzarella ai pomodorini. Condiamo, aggiungiamo basilico, se vogliamo donare una nota ulteriore, e mischiamoli. A questo punto manca solo lo strato del formaggio. Potremmo utilizzare delle fruste per ammorbidire ulteriormente il formaggio spalmabile. Saliamolo per insaporirlo.

Proponiamo non il classico tiramisù con le uova ma questa creazione cremosa per antipasto o contorno che lascerà tutti a bocca aperta

Ora dovremo assemblare il piatto. Visto che la presentazione è una parte importante del risultato, dedichiamogli particolare attenzione. Potremmo utilizzare una pirofila grande per tutti come spesso avviene per il tiramisù. Alternativamente, potremmo realizzare ciascuna porzione direttamente all’interno dei bicchieri. Per cominciare, adagiamo il primo strato di melanzane. Poi, al di sopra, utilizziamo le rondelle di mozzarella e pomodori. A questo punto inseriamo uno strato di zucchine, ed infine guarniamo con il formaggio spalmabile. A questo punto possiamo lasciare riposare per un’ora in frigorifero. In questo modo gli ingredienti si potranno amalgamare. Prima di presentare la composizione, potremmo spolverare con dell’origano tritato per riprendere il cacao in polvere che si utilizza sulla superficie del tiramisù.

Il piatto sarà realmente povero di calorie. Basti pensare che le melanzane apportano 20 calorie ogni 100 grammi, le melanzane circa 15.

