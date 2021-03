Tutti probabilmente conosciamo la propoli come rimedio contro il mal di gola. Tuttavia questa fantastica sostanza cero-resinosa e balsamica prodotta dalle api ha molte più applicazioni di quante crediamo. Alcuni usi della propoli erano già conosciuti addirittura ai tempi degli antichi egizi, mentre altri sono stati scoperti in tempi più recenti. Scopriamo quindi la propoli, un prodotto naturale dalle molte applicazioni terapeutiche.

Le applicazioni

La propoli ha molte proprietà: è antibatterica, antivirale, antinfiammatoria, cicatrizzante, immunostimolante, riepitelizzante e leggermente analgesica. Tutte queste proprietà e benefici la rendono utilizzabile ed efficace in molti campi differenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Sicuramente il campo di applicazione più conosciuto è quello dell’otorinolaringoiatria. In questo caso la propoli è utile per curare angine, laringiti, riniti, faringiti, rinofaringiti, sinusiti, otiti, gengiviti, alito cattivo e mughetto dei neonati. Inoltre può risultare un coadiuvante anche nel caso di affezioni bronchiali e polmonari.

Propoli, un prodotto naturale dalle molte applicazioni terapeutiche

Tuttavia esistono anche dei campi di applicazione meno conosciuti per la propoli. Per esempio questo prodotto può anche essere usato in ginecologia. Qui la propoli rappresenta un aiuto contro le infiammazioni vaginali, la candida e le piaghette uterine.

A livello dermatologico gli usi della propoli sono conosciuti fin dai tempi antichi. Oggi questo prodotto può essere usato per curare: acne, psoriasi, ustioni leggere, eritemi solari, dermatiti, micosi, ulcere varicose, dermatopie alle mani della casalinga.

Questo incredibile ingrediente è utile anche nel campo della gastroenterologia. In questo caso serve a trattare gastriti, emorroidi, ulcera gastrica e duodenale, colite ulcerosa, infiammazioni delle vie biliari o colecistiti.

Infine la propoli trova applicazione anche nel campo della cosmesi. Infatti in commercio si possono trovare prodotti, creme, gel, ecc., proprio a base di questo ingrediente. Viene usato soprattutto per l’igiene orale e intima, per l’igiene dei piedi, per contrastare la pelle grassa e impura, con funzioni lenitive contro gli eritemi solari, per proteggere la pelle contro i raggi UV.