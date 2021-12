I secondi sono i piatti principi di una cena. È davvero difficile non fare un figurone con un secondo farcito e con ingredienti di stagione. Questa ricetta, poi, è molto veloce e facile da preparare anche per i meno esperti. Infatti, pronto in soli 25 minuti questo secondo di carne farcito al forno è la cena perfetta anche a Natale, ma non solo.

Invece, per risparmiare ancora altro tempo e preparare un ottimo secondo in 15 minuti, basta puntare su quest’altra variante farcita e filante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per il filettuccio di suino ripieno con funghi, noci e pancetta (dosi per 8 persone)

2 filetti di suino di medie dimensioni (circa 500 grammi ciascuno);

8 fette di pancetta affumicata;

100 grammi di noci tritate circa;

400 grammi di funghi;

sale e pepe q.b.;

olio d’oliva q.b.;

senape e salsa barbecue per spennellare;

rosmarino q.b.;

aglio q.b.;

spago per la chiusura.

Pronto in soli 25 minuti questo secondo di carne farcito al forno è la cena perfetta anche a Natale

Bisognerà iniziare tagliando i filetti di maiale e facendoli diventare delle sfoglie sottili. Incidere cautamente il filetto sulla superficie superiore in senso orizzontale, a uno spessore di circa 2 centimetri. Proseguire ruotando di volta in volta il filetto.

Arrivati al termine, bisognerà ottenere un rettangolo alto pochi centimetri. Salarlo e peparlo a piacere, spennellarlo con le salse e condirlo con rosmarino o con le spezie desiderate. Nel frattempo, spadellare i funghi con l’aglio e l’olio.

Stendere sopra le fette di pancetta e il trito di noci. È preferibile sempre prima tostare la frutta secca in padella. Aggiungere anche i funghi ormai cotti e tritati.

Le operazioni finali

Ora che tutti gli strati sono completi, avvolgere il rotolo su se stesso. Poi, legarlo con lo spago da cucina come si fa normalmente per gli arrosti.

A questo punto bisognerà rosolare il filetto per circa 5 minuti in padella, girandolo su ogni lato. Quindi, collocarlo in una teglia foderata da carta forno, con qualche giro d’olio. Salare e pepare a piacere e infornare in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti.

I tempi potrebbero leggermente variare in base alle prestazioni del forno. Ma ecco una pratica guida che illustra tempi e temperature per un arrosto di Natale perfetto.

Per verificare la cottura basterà aprire leggermente la carne e controllare che non sia troppo rosa o troppo grigia. Una volta sfornato il filetto, tagliarlo a rondelle spesse 3 o 4 centimetri.

Approfondimento

Ecco tutti i segreti per una perfetta salsa al vino che rende tutto gustoso come al ristorante.