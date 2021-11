Esistono dolci che hanno insito già nel nome il motivo per cui bisognerebbe assolutamente mangiarli. L’immagine che regalano, la sensazione che trasmettono sono, già di per sé, sufficienti per provarli.

“Nomen omen”, dicevano i latini, tradotta letteralmente vorrebbe dire che già dal nome possiamo farci un’idea di ciò che ci aspetta. Per alcuni cibi, per alcune ricette, in effetti, basta solo la dicitura. “Un nome una garanzia”, un altro modo di dire valido per sintetizzare la veridicità della prima affermazione.

Nelle settimane scorse abbiamo già presentato e spiegato perché questa golosa, deliziosa e farcita Torta di Nonna Papera farà felice i nostri bambini. Questo è solo uno degli esempi per confermare quanto detto in apertura. Ecco che adesso andremo a vederne un altro. Descriveremo la preparazione di un dolce tipico di una zona del Nord Italia, che può essere tranquillamente preparato, però, in qualsiasi parte della Penisola.

Stiamo parlando dell’Amor Polenta. Già dal nome viene voglia di assaggiarlo. Andiamo a capire perché, cominciando a elencarne gli ingredienti:

3 uova;

100 grammi di zucchero;

un limone;

70 grammi farina di mandorle;

50 grammi di farina di grano tenero;

40 grammi di farina di mais;

una bustina di lievito per dolci;

estratto di vaniglia;

120 grammi di burro.

Pronto in pochissimi minuti il dolce morbido, avvolgente e delicato che ci conquisterà al primo morso

Iniziamo montando una delle tre uova insieme allo zucchero. Utilizziamo un frustino elettrico per un risultato migliore dell’operazione.

Successivamente, separiamo i tuorli dagli albumi delle restanti due uova. Andiamo ad aggiungere i due gialli al composto montato. Insieme a questi, metteremo nella ciotola l’estratto di vaniglia e la scorza di limone grattugiata. Quindi, proseguiremo, montando bene il tutto.

Quando avremo ottenuto un composto fluido, andiamo ad aggiungere il burro, già ammorbidito in precedenza, e la farina di mandorle. Prendiamo un cucchiaio di legno e amalgamiamo bene. Dopodiché, usiamo ancora il frustino elettrico per montare un’ultima volta.

Quindi, uniamo le due farine, quella bianca e quella gialla, insieme alla bustina di lievito. Se vogliamo, e abbiamo tempo, possiamo anche decidere di setacciarle bene sopra un foglio di carta da forno. Al termine, le uniremo all’impasto montato in precedenza e andremo ad amalgamare bene il tutto.

Imburriamo, poi, uno stampo. Se lo abbiamo, è preferibile usare quello da plumcake, per agevolare il taglio delle fette. Altrimenti può andar bene anche una teglia da ciambella. Versiamo il composto e andiamo a infornare a 170 gradi per 50 minuti.

Pronto in pochissimi minuti il dolce morbido, avvolgente e delicato che ci conquisterà al primo morso, l’amor polenta farà davvero innamorare i nostri commensali. Con il suo fragrante profumo, conquisterà appena uscito dal forno.

Per apprezzare la sua bontà, bisognerà aspettare che si raffreddi, ma l’attesa non deluderà certamente. È un dolce davvero speciale, soprattutto per riscaldare le fredde serate autunnali.