Qualcuno ne sarà entusiasta, altri si staranno disperando ma, qualunque sia la nostra reazione, dobbiamo prendere atto che l’autunno è tornato. Con l’abbassamento delle temperature dovremo mettere da parte gli aperitivi al tramonto e le giornate in spiaggia e ripiegare su soluzioni più casalinghe. Torna infatti il tempo delle copertone e delle domeniche passate sul divano, magari guardando un film o una serie avvincenti.

E proprio davanti alla televisione veniamo spesso colti dall’irrefrenabile voglia di sgranocchiare qualcosa di goloso e saporito che però non siano le solite patatine fritte. Se dunque vogliamo smettere di aprire buste e bustine, possiamo preparare una ricetta sfiziosa e sarà pronto in 10 minuti questo snack al quale sarà impossibile resistere.

Croccanti e sfiziosi

La velocissima ricetta che presenteremo è quella dei golosi nachos, triangoli di farina di mais da gustare da soli o con le salse.

Preparare questi snack è un gioco da ragazzi e diventano perfetti non solo davanti a un film ma anche da lasciare in tavola per gli amici per feste, pranzi e cene.

Gli ingredienti per la ricetta sono:

90 g farina;

150 g farina di mais;

100 ml acqua;

sale;

2 cucchiai di olio.

Tutto quello che dovremo fare sarà miscelare la farina normale e la farina di mais aggiungendo un cucchiaino di sale. A questo punto possiamo insaporire con le spezie che preferiamo. Ad esempio potremmo aggiungere un cucchiaio di paprika, cumino e aglio in polvere. Una volta scelte le spezie uniamole alle farine e mescoliamo. Successivamente, aggiungiamo gradualmente l’acqua fin quando non sarà completamente assorbita e iniziamo a impastare.

Pronto in 10 minuti questo snack gustoso più buono delle patatine fritte

Dopo qualche minuto di lavorazione aggiungiamo all’impasto anche un paio di cucchiai di olio di oliva per renderlo più elastico. Una volta ottenuta il panetto stendiamolo molto sottilmente con un mattarello, ottenendo una sorta di sfoglia. Tagliamo la sfoglia a strisce di circa 3 centimetri di larghezza per poi ricavare da questi dei piccoli triangolini. Non resta che friggere i nostri nachos appena fatti in abbondante olio di semi ad una temperatura di 180°.

In pochi secondi i nachos diventeranno dorati e croccanti e pronti per essere serviti. Come detto possiamo gustarli al naturale oppure accompagnarli con salse come il guacamole o, abbinamento per eccellenza, un ricco chili con carne.

