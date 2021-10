Piazza Affari inizia una settimana molto importante, dove si dovrà decidere se accantonare o meno il recente ribasso e se ci sono le condizioni per far partire un rally rialzista fino al mese di dicembre. Qual è il livello spartiacque? Una chiusura giornaliera superiore ai 25.930 confermata poi dalla chiusura del 15 ottobre.

Reputiamo che fra oggi e domani si inizieranno già ad avere prime risposte importanti e otterremo un anticipo su quello che potrebbe accadere. Stamani abbiamo già assistito a qualche debolezza ma c’è da dire che i nostri oscillatori di brevissimo sono ancora girati al rialzo. Non ci sorprenderemo se nelle prossime ore vedremo i prezzi tornare verso l’alto. Come al solito però meglio attendere le dovute conferme dai prezzi.

Ci sono frattanto occasioni da cogliere fra titoli che il nostro Ufficio Studi reputa sottovalutati rispetto ai parametri del bilancio degli ultimi 4 ani?

La risposta è affermativa e si segnala questo interessante tema del giorno:

pronto a ripartire al rialzo il titolo Franchi Umberto Marmi o meglio attendere sviluppi?

Più volte negli ultimi masi ci siamo occupati di questo titolo che è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni al prezzo di 8,65 euro per azione.

Procediamo per gradi

Il titolo (MIL:FUM), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 9,75 in rialzo del 2,09% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,69 ed il massimo a 11,70.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) convergono su un prezzo obiettivo di 12,67 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano a un prezzo obiettivo di 12,29 per azione. Abbassiamo il nostro target dal precedente 14 euro per azione.

La nostra strategia di investimento

Nelle scorse settimane è stato raggiunto e sforato il nostro primo target dei 10,55.

Per chi ha comprato come da nostre precedenti indicazioni e non ha venuto su questi targets, può continuare a mantenere con stop loss di lungo termine a 8,84 e primo target da raggiungere in 1/3 mesi in area 10,55 e poi 12,50.

Attenzione, però! Per chi volesse comprare ai livelli attuali deve attendere una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 9,90

Il titolo continua a scambiare con pochi volumi e pertanto si raccomanda la solita cautela in quanto i prezzi potrebbero mostrare forte volatilità.