Pronti in soli 30 minuti questi biscotti della Befana dolci e fragranti si porteranno via le feste con gusto e allegria

Siamo infine giunti all’ultimo giorno di festeggiamenti nel lungo periodo delle ferie natalizie. Il 6 gennaio infatti conclude questo ciclo, essendo il giorno in cui i Re Magi secondo la tradizione hanno portato oro, incenso e mirra. Oggi però è anche una festa dedicata ai bambini, a cui la famosa vecchia sulla scopa lascia dei dolci o del carbone. Se vogliamo preparare qualcosa per questa occasione, ecco quali dolci si mangiano in tutta Italia per festeggiare l’arrivo dell’Epifania. Fra questi ci sono i cosiddetti befanini. Sono pronti in soli 30 minuti questi biscotti della Befana dolci e fragranti che si porteranno via le feste con gusto e allegria.

Gli ingredienti necessari per la preparazione

500 grammi di farina di tipo 00;

150 grammi di zucchero

8 grammi di ammoniaca per dolci;

2 uova;

100 millilitri di olio di semi;

un cucchiaino di estratto vaniglia;

20 millilitri di rum;

un albume d’uovo;

60 g perline di zucchero colorate;

Prima di tutto in un cricchetto inseriamo lo zucchero e sgusciamo le due uova presenti in ricetta. Con l’aiuto di una frusta mescoliamo energicamente il tutto. Incorporiamo poi la quantità indicata di olio di semi. Aggiungiamo una piccola quantità di farina e poi allunghiamo con l’estratto di vaniglia e il rum. Versiamo poi anche l’ammoniaca per dolci e giriamo bene per far sì che si distribuisca omogeneamente nell’impasto. Aggiungiamo poi tutto il resto della farina e cominciamo ad impastare.

Il risultato finale dovrà presentarsi compatto, ma morbido al tatto. Prendiamo quest’ultimo e avvolgiamolo con una pellicola trasparente. Facciamolo riposare in frigorifero per una mezz’oretta. Poi stendiamolo con l’aiuto di un mattarello su una superficie infarinata: lo spessore ideale da ottenere dovrebbe essere all’incirca di 5 millimetri.

Utilizziamo poi gli stampini che preferiamo e incidiamo la pasta, ottenendo delle formine. Mettiamole sopra ad una teglia foderata di carta forno. Perché la forma si mantenga bene è meglio metterle in frigorifero per almeno 30 minuti. Prendiamo poi un uovo e separiamo l’albume dal tuorlo: mettiamo il secondo da parte per un’altra ricetta e usiamo il primo per spennellare i singoli pezzi tirati fuori dal frigo. Spolveriamo sulla superficie le perline di zucchero. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e poi cuociamo per 10 minuti.

Se desiderassimo provare delle alternative, ecco un dolce facile e veloce con cui deliziare i palati dei propri cari prima e durante l’arrivo della Befana.

