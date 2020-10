Risanamento è una società quotata che, posta sotto la lente degli analisti o analizzata utilizzando i suoi fondamentali, non promette molto spazio al rialzo. Tuttavia l’analisi grafica e previsionale vede altri scenari e sembra chiedere agli investitori se sono pronti a salire sul treno di un’azione che sta per partire per un rialzo del 400%.

Ci sono, infatti, alcuni livelli chiave che, se rotti al rialzo, aprirebbero spazi enormi per i tori.

4 modi per accrescere il tuo patrimonio dopo i 50

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Come accennavamo, dal punto di vista dei fondamentali la situazione del titolo non è delle migliori ma le sue performance borsistiche sono tutt’altro che da trascurare. Se, infatti, consideriamo gli ultimi tre anni (e in particolare l’ultimo anno), la performance di Risanamento è stata eccezionale con un 52,9% e 52,5%, rispettivamente. In questo modo ha fatto molto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Va anche notato che il grosso della performance è stato ottenuto nell’ultimo anno, a testimonianza del fatto che l’esempio del treno in corsa verso il rialzo non è fuori luogo.

Pronti a salire sul treno di un’azione che sta per partire per un rialzo del 400%? Le possibile fermate intermedie secondo l’analisi grafica

Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 12 agosto a 0,0601€ in rialzo del 13,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Dopo svariati tentativi, tutti falliti, di rompere al rialzo la resistenza in area 0,0565 euro, le quotazioni sono destinate a raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 0,053 euro. Questo livello, come succede sempre con elevatissima probabilità, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per un futuro rialzo.

Un’altra possibilità per la ripartenza al rialzo è che le quotazioni chiudano una seduta giornaliera sopra area 0,0565 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma il supporto in area 0,0518 euro sta frenando la discesa del titolo ormai da diversi mesi. Fino a quando il supporto resisterà lo scenario che vede le quotazioni in area 0,0443 euro rimarrà accantonato. In caso contrario le quotazioni di Risanamento partirebbero verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Da notare che la tenuta di area 0,0518 euro è compatibile con lo scenario sul giornaliero che vede una ripartenza al rialzo dopo il raggiungimento di area 0,053 euro.

Time frame mensile

È sul mensile che si potrebbe sviluppare lo scenario più interessante. Come si vede dal grafico la tendenza in corso è rialzista e questo è compatibile con la performance dell’ultimo anno. Tuttavia le quotazioni non riescono ad abbattere il primo ostacolo (area 0,065 euro) lungo il percorso rialzista. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione in area 0,271 euro il titolo guadagnerebbe circa il 400%. Tuttavia anche gli obiettivi intermedi sono molto interessanti.

Approfondimento

Scopri perché gli italiani sono più ricchi dell’Italia