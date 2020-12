Natale è dietro l’angolo e siamo ancora alla ricerca di ricette da servire. Ecco una versione un po’ particolare della solita parmigiana. Per la quale non ci serviranno melanzane!

Pronta in soli 15 minuti questa parmigiana un po’ particolare

Se si sta cercando una ricetta diversa e non troppo pesante per il giorno di Natale, questa è perfetta. Infatti la parmigiana che oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo è più leggera, ma comunque gustosa. Per prepararla serviranno pochi ingredienti. E al posto delle melanzane useremo i finocchi.

Ingredienti

a) 4 finocchi medi;

b) 200gr di fontina;

c) 300gr di Emmental;

d) 30gr di formaggio grattugiato;

e) Un bicchiere di latte;

f) Una noce di burro;

g) Sale q.b.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo i finocchi e li laviamo per bene. Eliminiamo i gambi e la barba. Se necessario eliminiamo anche la parte più esterna del grumolo. A questo punto dividiamo ogni finocchio in 4 parti, tagliandolo verticalmente. E poi tagliamo ogni pezzo a fette, sempre procedendo in verticale, di circa un centimetro.

Prendiamo una pentola con acqua salata. Appena bollirà tuffiamo le fette di finocchio e lasciamole sbollentare per una decina di minuti. Le scoliamo e le lasciamo riposare in uno scolapasta mentre prepariamo il condimento.

Prendiamo la fontina, la tagliamo a tocchetti. E la mettiamo in un tegamino alto, su gas a fiamma media. Aggiungiamo il bicchiere di latte e mescoliamo. Aggiustiamo di sale e avremo così la nostra fonduta.

Non ci resta che comporre la nostra parmigiana rivisitata.

In una pirofila foderata di carta da forno procediamo a creare gli strati. Mettiamo prima della fonduta, poi disponiamo i finocchi e dell’Emmental. Dopodiché una spolverata di formaggio grattugiato. E ricominciamo con lo stesso ordine. Arrivati alla fine, dopo aver messo il formaggio grattugiato si dovrà aggiungere la noce di burro. Non ci resta che infornare il tutto a 200° gradi per 15 minuti.

Ed ecco pronta in soli 15 minuti questa parmigiana un po’ particolare. Una rivisitazione per gli amanti dei formaggi. Se si vuole preparare anche un antipasto a base di formaggio, perché non provare la pera con il gorgonzola?