La società moderna, con tutte le sue comodità, tra cui l’evoluzione tecnologica anche in campo alimentare, ha portato con sé delle cattive abitudini alimentari. È decisamente cambiato il nostro modo di mangiare, che, richiede però molta più attenzione di una volta per non sforare il peso forma. O, peggio ancora, per non riempirsi di cibi processati e spazzatura, e incorrere in malattie, più o meno gravi. La stessa agricoltura, passata da tradizionale a intensiva ha variato l’equilibrio di frutta e verdura. Gli allevamenti intensivi di carne e pesce hanno creato degli alimenti spesso modificati. E, relative malattie, come diabete, tumori e insufficienze cardiache e renali. Ma non è cambiata solo la cucina. È cambiato anche l’uomo. Siamo passati da contadini iperattivi a impiegati iper-sedentari, e, a farne le spese, sempre la nostra salute!

Si al classico, no alla comodità eccessiva

Per tornare a mangiare sano, bisogna rinunciare alla comodità e tornare ai sapori di una volta. L’alimentazione industriale precotta, saporita, ma nociva, deve essere messa da parte il più possibile. Meno piatti pronti e precotti e più alimenti freschi, a chilometro zero. Dal contadino alla nostra tavola. Fanno straordinariamente bene alla salute i pomodori e la lattuga, le mele e le pere, le ciliegie e le albicocche. E si possono comprare dal vicino, se abitiamo in campagna, o al mercato rionale. E, facciamo girare la nostra economia. Fanno male le brioches e le merendine pronte. Le patatine e i salatini, le bibite gasate e piene di coloranti. Possono bloccare fegato e reni, mentre bisogna assolutamente promuovere un corretto transito intestinale con le fibre.

Bisogna introdurre tante fibre

Deve essere un comandamento per vivere meglio: assumere tante fibre. Frutta e verdura fresche e di stagione abbondano di fibre e vitamine. Al contrario i cibi raffinati ne sono privi, perché si perdono durante i processi di lavorazione. Le fibre sono fondamentali perché assorbono zuccheri e grassi, aumentano il colesterolo buono, abbassando quello cattivo. Migliorano l’attività cardiocircolatoria, eliminano le tossine, difendono cellule e tessuti e ritardano l’invecchiamento. Vale quindi la pena promuovere un corretto transito intestinale con le fibre. Il nostro sistema immunitario è infatti concentrato nella zona intestinale e qui le fibre svolgono il loro prezioso ruolo, incrementando il nostro sistema immunitario. Le fibre ristabiliscono la flora batterica e conciliano il transito intestinale, altrimenti penalizzato dai cibi precotti. Un fisico regolare nell’espulsione di grassi e tossine è un fisico che ha meno possibilità di ammalarsi e più possibilità di vivere a lungo.

