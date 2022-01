Ringraziando sempre i nostri Lettori per la fedeltà con la quale seguono il nostro oroscopo, andiamo oggi ad analizzare quello forse più imprevedibile del 2022. Promozioni e soldi in arrivo per questo segno che però dovrà guardarsi dallo stress e difendere il proprio amore. Solitamente non capita di trovare così tanta variabilità nelle sorti di un solo segno. Nel senso che le stelle potrebbero favorire gran parte delle attività e magari trascurarne una. In pratica, un segno o è fortunato in quasi tutto, o accade il contrario. Nel nostro caso invece tutto il 2022 sarà come delle montagne russe per il segno che andremo a vedere.

Qualche dubbio sulla salute

I nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero avere già avvertito qualche malessere generico in questo inizio d’anno. Forse più psicologico che fisico, anche visto il momento in cui lo spettro della malattia è dietro l’angolo. Allora, cogliamo la palla al balzo, rivolgendoci al nostro medico e facendoci prescrivere un eventuale check-up. Così da scongiurare qualsiasi pericolo e prevenire anche qualche livello di salute un po’ troppo alto come potrebbe essere il colesterolo.

Promozioni e soldi in arrivo per questo segno che però dovrà guardarsi dallo stress e difendere il proprio amore

Se c’è un campo della vita dello Scorpione che potrebbe andare veramente alla grande nel 2022 è il lavoro. Le stelle parlerebbero chiaro, con 3 obiettivi dichiarati:

promozioni lavorative e professionali;

aumenti di stipendio e introiti economici anche imprevisti;

investimenti da seguire e incoraggiare soprattutto nella seconda parte dell’anno.

Attenzione solo a una cosa: evitare attriti e incomprensioni con i colleghi del lavoro. Soprattutto se siamo in piena corsa per un obiettivo comune. Patti chiari e amicizia lunga, confidando nell’appoggio della buona sorte.

In amore c’è più di un ostacolo sul cammino

Decisamente più complessa la situazione amorosa per il segno dello Scorpione. Mentre i single potrebbero vivere un periodo davvero positivo, alcune coppie sarebbero in piena tempesta. Per gli Scorpioni senza un legame affettivo familiare, passione ed eros faciliterebbero avventure romantiche e sensuali. Attenzione, invece, che nel rapporto di coppia potrebbe esserci qualche tentazione di troppo. Sia da protagonisti attivi, che passivi. Alcuni Scorpioni sembrerebbero infatti pronti a tradire il partner per un’avventura di passaggio. Altri, dovrebbero invece controllarlo il partner, perché potrebbe scappare tra le braccia di terzi.

Approfondimento

