Il miglior titolo della settimana a Piazza Affari è stato TrenDevice il cui acquisto è stato consigliato a 1,115 euro (clicca qui per il report) e adesso quota a 1,54 euro con un rialzo di circa il 40%.

Al secondo posto della classifica settimanale troviamo Promotica uno dei migliori titoli azionari della settimana sui mercati azionari italiani. La società è stata quotata a Piazza Affari a novembre 2020 e dopo qualche esitazione iniziale ha intrapreso la strada al rialzo. La causa del forte rialzo cui abbiamo assistito nell’ultima settimana è legata alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio 2020 che ha visto il fatturato crescere di oltre il 50%.

Positivi i giudizi degli analisti. Integrae Sim ad esempio ha confermato il rating comprare e il prezzo obiettivo a 3,13 euro.

D’altra parte guardando ai multipli di mercato il titolo è fortemente sottovalutato. Ad esempio andando a guardare i multipli degli utili scopriamo che se Promotica quota con un P/E di 0,7, la media dei suoi competitors quota a 31,2. Secondo questo indicatore, quindi, il titolo avrebbe un potenziale rialzista enorme. Un analogo risultato si ottiene andando a guardare il Price to Book ratio.

Promotica uno dei migliori titoli azionari della settimana sui mercati azionari italiani ha ancora molta strada al rialzo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Promotica (MIL:PMT) ha chiuso la seduta del 16 aprile a quota 1,115 euro, in rialzo del 8,78% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Il rialzo cui abbiamo assistito nell’ultima settimana ha fatto raggiungere tutti gli obiettivi di prezzo di medio termine, vedasi grafico settimanale. Tuttavia sul time frame giornaliero è già possibile andare a calcolare i livelli chiave da monitorare nei prossimi giorni per capire quando scatterà una nuova gamba rialzista.

Prima, però, vogliamo far notare una cosa. Il nostro Swing indicator aveva dato un segnale di acquisto in chiusura settimanale il 19 marzo quando il titolo quotava in area 1,64 euro. Da allora le quotazioni hanno guadagnato oltre il 40%.

Torniamo al time frame giornaliero. Come si vede dal grafico è possibile costruire una proiezione rialzista che ha il I obiettivo di prezzo in area 3,4 euro per un potenziale rialzista di circa il 50%. Affinché questo traguardo possa essere raggiunto, però, è necessario che si verifichi una chiusura giornaliera superiore a 2,67 euro.

In caso di difficoltà nel superare questo livello dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale