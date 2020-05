PromoQui e VolantinoFacile entrano a far parte della famiglia di Shopfully, società proprietaria del marketplace DoveConviene. Con questa acquisizione al 100%, Shopfully allarga ulteriormente il suo campo di azione che conta già oltre 14 milioni di responsabili d’acquisto. Due famiglie italiane su tre utilizzano i tre marketplace. Ora PromoQui, VolantinoFacile e DoveConviene hanno qualcosa in comune.

L’intuizione di Shopfully

Da dieci anni Shopfully è leader nel mercato del web grazie ad una piattaforma digitale utile per andare a fare shopping nei negozi vicino casa. Con DoveConviene si ottengono informazioni su promozioni, novità di prodotto, negozi, orari e contatti dei principali retailer e brand di ogni categoria, geolocalizzate in un unico luogo e facilmente accessibili.

Le basi solide della società

Shopfully è ramificata in 16 nazioni, ha un team di 250 professionisti e 700 partner commerciali tra grandi retailer e brand. Il business generato dalla società nata dieci anni fa con il tempo ha attirato l’attenzione di vari fondi: Highland Capital Partners Europe, 360 Capital Partners e Merfin Capital Partners, Principia II gestito da Principia sgr.

Geolocalizzare i consumatori

L’asso nella manica di Shopfully è la piattaforma tecnologica. Facendo interagire i siti e le app 30 milioni di consumatori geolocalizzati possono relazionarsi con 250mila punti vendita nel mondo e approfittare della vetrina d’acquisto. Si calcolano in un anno oltre un miliardo di visite virtuali.

Il futuro

Questa acquisizione avviene in un momento epocale per il commercio che deve ripartire dopo la pandemia del coronavirus. PromoQui ha sempre accompagnato i retailer italiani nella digitalizzazione delle campagne di Drive To Store. Oggi essere presenti in modo più ramificato sul web, sfruttando tecnologie già oleate, può far crescere gli affari e dare un servizio prezioso ai consumatori.

PromoQui pioniere nell’info-commerce

PromoQui un anno dopo la sua fondazione dà vita a VolantinoFacile. Qualche anno fa dalla fusione nasce il primo operatore dell’info-commerce per proposte commerciali della distribuzione italiana. L’intuizione è quella giusta perché l’audience schizza, oltre 10 milioni di utenti unici usufruiscono dei servizi in pochi anni. Un servizio utile per i consumatori e nel contempo guadagni per la società : nel 2018 i ricavi sono stati di 2 milioni di euro. PromoQui, VolantinoFacile e DoveConviene hanno qualcosa in comune e faranno fruttare ancora di più questa sinergia.