L’economia sta attraversando una fase caratterizzata da un risveglio dell’inflazione oltre le stime della maggior parte degli analisti.

Ma si tratta di un fuoco di paglia, oppure di un fenomeno strutturale?

Sul punto abbiamo già svolto una nostra analisi, evidenziando la pluralità non solo di fattori, che possono impattare sul fenomeno, ma anche di scuole di pensiero.

In particolare, abbiamo visto come l’inflazione sia considerata dalla scuola monetarista. Ma esistono anche inflazioni riconducibili a fattori diversi, non riconducibili solo alla velocità di circolazione della moneta o alla velocità di crescita del PIL.

Una inflazione legata al ciclo dei tassi

L’inflazione è solo una delle componenti, in gran parte legate alla fase del ciclo economico in cui ci si trova. Sono strettamente collegati, ad esempio, ad inflazione e ciclo economico, anche i rendimenti espressi dai titoli di Stato, nonché i tassi decisi in materia di politiche monetarie dalle banche centrali, o quelli riconducibili al costo del denaro.

E le previsioni di alcune banche centrali, in particolare della FED, sono per una inflazione destinata a rientrare. Con inevitabile correlazione, quindi, con tutti questi tassi, sul cui trend possono essere effettuate proiezioni anche utilizzando l’analisi tecnica e ciclica.

Possibili proiezioni sui tassi USA. Proiezione di alcuni tassi guida al ribasso?

Procediamo infatti ad analizzare di seguito il trend di titoli di Stato e dell’IRS a stelle e strisce con tecniche di Gann.

Il primo grafico riguarda il future sul treasury bond a stelle e strisce.

Come per tutti i titoli di Stato, anche le quotazioni del treasury bond sono naturalmente inverse rispetto ai rendimenti espressi. Più il titolo sale, minore è il suo rendimento, e viceversa.

Nella parte in basso, su grafico a barre mensili, troviamo una retta orizzontale bianca, le cui intersezioni con le rette convergenti, di diverso colore, proiettate dal basso (cosiddetti angoli zero), indicano altrettanti setup temporali.

Notiamo che sulla parte destra del grafico troviamo ben due di queste intersezioni (evidenziate dalla freccia rossa rivolta verso il basso), in corrispondenza anche con riferimenti di prezzo (contrassegnati dalla freccia rossa rivolta verso l’alto).

In corrispondenza di questo setup temporale, riscontriamo infatti due vettori angolari, che si congiungono sulla medesima area, da cui si è formato un minimo. Inoltre siamo in presenza di una retta verticale, che indica un setup temporale inserito in un quadrato di Gann.

Le indicazioni sono quindi per una probabile ripresa dei corsi, con corrispondente diminuzione dei tassi.

IRS a 10 anni area USA

Di seguito viene invece proposto un grafico di un tasso guida in materia di finanziamenti, l’IRS a 10 anni, area USA, sempre con barre settate su time frame mensile.

In corrispondenza della freccia rossa, notiamo una retta verticale rossa, che rappresenta un setup temporale inserito in un quadrato di Gann.

Ma notiamo altresì la congiunzione di una retta ascendente ed una discendente con la retta orizzontale bianca in alto, in corrispondenza del medesimo setup temporale, e con valenza quindi rafforzativa del medesimo. L’IRS sta peraltro ribassando, dopo aver toccato, sul medesimo setup, un vettore angolare discendente.

Conclusioni

È possibile analizzare quotazioni di titoli di Stato, rendimenti e tassi anche con tecniche cicliche e basate su metodi, come quelli di Gann.

E, a proposito di proiezioni di alcuni tassi guida al ribasso, risulta evidente che da tali indicazioni proviene una possibile conferma di un’inversione di certe dinamiche rialziste, che potrebbe quanto meno contenere il fenomeno inflattivo in corso, in linea con le proiezioni di alcune banche centrali, anche se tale contenimento è previsto soprattutto per il prossimo anno. Certamente, l’inflazione non dipende solo dalle dinamiche di certi tassi, ma alcuni strumenti, proprio come quelli rappresentati da tassi e rendimenti, spesso consentono proiezioni attendibili delle dinamiche inflazionistiche. Pertanto il loro trend non va mai trascurato.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“