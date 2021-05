Start working si differenzia da altri bandi per l’accoglienza di smart workers perché punta a integrare il lavoratore trasferitosi. I primi che hanno approfittato di questa occasione sono stati coinvolti a Pontremoli, Comune della Lunigiana con un programma di accoglienza che ha già dato i frutti sperati.

L’associazione “Le Farfalle in Cammino” ha tracciato un profilo del lavoratore traslocato in questa splendida terra della Toscana. Si tratta di impiegati pubblici, dipendenti di PMI, artisti, freelance, soli o con famiglia e figli al seguito che “già chiamano per nome metà degli abitanti” del borgo. Come riferisce l’associazione i nuovi residenti hanno già avviato progetti per la comunità come un orto collettivo bio-sinergico.

Ma vediamo nel dettaglio cosa offre il progetto di Pontremoli. Ecco il progetto start working, come unirsi agli altri smart workers che già si sono trasferiti e integrati nella splendida Lunigiana

Il progetto avviato da giovani pontremolesi ha ottenuto il patrocinio del Comune e vanta un servizio di welcoming. Chiunque abbia intenzione di trasferirsi per lavoro in città viene ospitato gratuitamente per un giorno per “un sopralluogo”, una visita del borgo.

Pontremoli vanta una posizione strategica. A circa due ore d’auto da Milano, è una cittadina affascinante fatta di storia e tradizione. Questa cittadina di 8.000 abitanti è a un passo dalla Versilia e dalla Cinque Terre.

Il centro storico si sviluppa in una lingua di terra fra il fiume Magra e il torrente Verde, dominata dal Castello del Piagnaro.

Non ci troviamo, inoltre, in un’isola deserta. La città toscana conta ben 10 istituti scolastici, 100 attività commerciali, fra cui 7 supermercati, e infine 40 bar e ristoranti.

Inoltre si mettono a disposizione degli appartamenti a canone molto basso, per tutti coloro che intenderanno trasferirsi per lavoro.

Infine il vero plus per uno smart worker è internet ad alta velocità. Disponibile nel Comune della Lunigiana a metà fra mare e monti.

