Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è la festa con tante tradizioni e tra queste c’è l’usanza di preparare i biscotti all’arancia che lasciano un profumo piacevole per tutta la casa.

Sono i preferiti dai bambini insieme ai biscotti di marzapane e vengono utilizzati anche come gustoso segnaposto durante le festività. La preparazione è molto semplice, veloce e il segreto è racchiuso nella pasta frolla, leggera e senza burro, aromatizzata con il succo d’arancia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Biscotti all’arancia farciti. Ingredienti

120 g farina tipo “00”

45 g zucchero

35 g olio di semi

25 g succo d’arancia

1 tuorlo d’uovo

marmellata di arance o frutta a piacere per farcire

Profumo di Natale con i biscotti all’arancia veloci e facili da preparare

Procedimento

Iniziare con la spremuta di arancia che dovrà essere filtrata con un colino, che occorrerà per la pasta frolla. Aggiungervi l’olio di semi e il tuorlo d’uovo e con l’aiuto delle fruste elettriche, amalgamare.

Aggiungere un po’ alla volta la farina setacciata e impastare fino a quando non si formerà un panetto. Quest’ultimo dovrà essere avvolto nella pellicola trasparente da cucina e riposto in frigo per circa 30 minuti.

Dopo il tempo di riposo in frigorifero la pasta sfoglia e pronta per essere utilizzata.

Preriscaldare il forno e stendere la pasta ad uno spessore circa 3 mm e tagliare le forme tonde dei biscotti con l’aiuto di un coppa pasta.

Bisognerà calcolare che ad ogni base dovrà corrispondere ad un’altro biscotto che dovrà combaciare con le stesse dimensioni.

Tutti i biscotti che dovranno essere riposti come coperchio, potranno essere forati con uno stampo a forma di stella, di albero o altro.

I i dischi di pasta frolla potranno essere riposti su una teglia ricoperta con la carta da forno per circa 15 minuti a 180°C

Lasciar raffreddare i biscotti, toglierli dalla teglia, farcire il biscotto di sottostante e spolverare di zucchero a velo il biscotto di copertura prima di assemblarlo.

Non resterà che impiattarli su un piatto di portata o ad esempio, avvolti in una carta trasparente per alimenti e utilizzati come gustoso segnaposto.