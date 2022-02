Impossibile non cimentarsi in questa preparazione che sbalordirà tutti, che non è una semplice crostata ma un dolce pasticceria davvero semplice e spiegato passo dopo passo. E cosa c’è di meglio che preparare un dolce per occasioni speciali come le classiche ricorrenze di compleanno, anniversari e anche per San Valentino.

Febbraio è proprio il mese degli innamorati e possiamo deliziare il nostro partner con un menù favoloso con soli pochi euro. Ed inoltre questa crostata dal profumo di agrumi, potrebbe essere davvero un’ottima scelta da abbinare su ogni menù.

Ingredienti per la base

150 gr di farina;

50 gr di zucchero;

1 uovo;

40 gr di burro;

1 bustina di vanillina;

un pizzico di sale.

Ingredienti per la crema

200 ml di latte;

35 gr di zucchero;

1 tuorlo d’uovo;

15 gr di maizena;

1 bustina di vanillina;

buccia di mezzo limone.

Ingredienti per la crema al limone

60 gr di zucchero;

1 uovo;

50 gr di burro;

succo e buccia grattugiata di mezzo limone.

Ingredienti per la copertura

50 gr zucchero;

1 albume (rimasto nella preparazione della crema);

succo di mezzo limone.

Profumo di agrumi per questa crostata da pasticcieri dolce e ricca di gusto che riempirà di gioia

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla pasta frolla. Prendere tutti gli ingredienti per la base, versarli in una ciotola capiente ed impastare con l’aiuto delle fruste elettriche con impasto a gancio. Arrivati ad un certo punto, passare l’impasto su un piano da lavoro, lavorarlo con le mani fino ad ottenere un buon risultato compatto, omogeneo e liscio.

Prendere la pellicola per alimenti e avvolgere l’impasto che dovrà riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, prepariamo la crema. In un pentolino aggiungere lo zucchero, la maizena, un tuorlo d’uovo, la bustina di vanillina ed amalgamare per bene con un cucchiaio di acciaio. Adesso aggiungere un cucchiaio di latte e farlo assorbire dagli altri ingredienti e proseguire così fino a quando non si potrà versare tutto il latte.

Proseguire con la cottura a fuoco medio, aggiungere la buccia di limone senza la parte bianca amara e girare costantemente e lentamente la crema sul fuoco per non creare grumi.

Passare alla pasta frolla pronta per essere lavorata

Prendere uno stampo da crostata, imburrarlo ed infarinarlo. Stendere la frolla con un mattarello, farla aderire allo stampo e forare con una forchetta l’impasto. Ricoprire la frolla con della carta da forno e rivestire con del riso o legumi secchi per ottenere una cottura perfetta ed uniforme. Infornare quindi per circa 25 minuti a 180°C.

Mentre la base della crostata è in forno, preparare la crema al limone. Inserire tutti gli ingredienti in una ciotola e con le fruste elettriche montare per qualche minuto. Passare il composto sui fornelli per una cottura a bagnomaria fino a quando la crema non si addensa.

Mentre la crema al limone si raffredda, preparare la meringa di copertura. Preparare uno sciroppo di zucchero e acqua in parti uguali fatto bollire sul fuoco. Passare all’albume d’uovo che dovrà essere montato con le fruste elettriche e aggiungere lo sciroppo di zucchero a filo.

Arrivati fin qui, prendere le due creme intiepidite, unirle e passarle al setaccio per avere una consistenza pannosa e senza l’ombra di nessun grumo. Prendere la base oramai fredda, aggiungere uno strato di crema ed infine di meringa. Riporre la crostata pronta in forno sotto al grill giusto per 2 minuti per dorare la meringa.

