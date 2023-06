Profumo d’estate: ecco la fragranza sensuale e persistente ha il fascino di un giorno in riva al mare

Le donne lo sanno bene e, perché no, anche gli uomini che una spruzzata di profumo è il segreto di bellezza che lascia il segno. Una nota olfattiva può suscitare molte emozioni e rendere seducente chi la indossa. Come scegliere il profumo per l’estate?

Per lasciare una scia profumata, cosa si deve cercare in una fragranza? Le note di testa sono quelle che si percepiscono immediatamente, che completano la routine di bellezza, ma anche quelle che si disperdono più facilmente. È sulle note di cuore e di fondo che bisogna concentrarsi, quelle che lasciano la scia. Forse noi non le percepiamo, ma gli altri sì e ne rimangono sedotti. Profumo d’estate: ecco la fragranza per non passare inosservati.

L’essenza di bellezza delle antiche matrone

I profumi hanno un’origine molto antica. Il loro potere seduttivo e ammaliante era ben conosciuto già in età romana. Le matrone amavano profumare il loro corpo con essenze e oli di bellezza. Usavano mirra, incenso ed aloe, ma non solo. Secondo una recente scoperta archeologica avvenuta in una tomba a Carmona, vicino Siviglia, amavano anche il patchouli. L’essenza è stata ritrovata all’interno di una bottiglia di quarzo sigillata da un tappo. Si trattava di un unguento che nel tempo si è solidificato, dall’inconfondibile profumo dell’essenza esotica. Il patchouli si ricava dal Pogostemon cablin una pianta originaria del sud-est asiatico che i romani conoscevano già. L’essenza era miscelata a una base di olio vegetale, forse olio di oliva.

Profumo d’estate: ecco la fragranza che accende il desiderio

Se le matrone romane già lo apprezzavano, il patchouli rimane un classico della profumeria moderna. È la nota olfattiva che meglio richiama l’oriente e risveglia il desiderio di un giorno in riva al mare. Il suo sentore legnoso e muschiato è un ottimo ingrediente per rendere il profumo più persistente e sensuale. Gli esperti lo associano al desiderio di ribellione e di libertà. La sua nota olfattiva piace a chi cerca nuove vie di pensare e di comprendere. In Malesia e in India, dove è prodotto, lo usano per curare la pelle e i capelli e come antimicrobico. Gli attribuiscono anche proprietà afrodisiache: la sua fragranza sarebbe capace di accendere il desiderio.

Note di fondo di ambra e di bosco

Il patchouli ha un profumo intenso e deciso che tende a prevalere su qualsiasi altra profumazione. Per questo è preferibile non usare l’essenza pura. Le sue note olfattive di ambra e di bosco sono però presenti in molte fragranze maschili e femminili. Nei profumi naturali si combina bene con le essenze di gelsomino, rosa, ylang-ylang, cannella, tonka e opoponax. È presente come nota di fondo in molti profumi famosi. È nota di fondo in Chanel Chance, una fragranza floreale ricca e sensuale che combina note di pepe rosa con gelsomino e patchouli, appunto. Si unisce al papiro come nota di fondo di Byredo Eyes Closed, una fragranza calda e sensuale che accoglie anche note di cannella e zenzero. Insieme al sandalo crea una base calda che incontra note delicate di pesca e rose in Aqua Allegoria Rosa Rossa di Guerlain. È presente in Black Orchid di Tom Ford, una fragranza unisex sensuale e afrodisiaca che contiene anche note di bergamotto e orchidea nera. I profumi al patchouli con le loro note audaci sono perfetti per le calde serate d’estate.