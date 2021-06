Il pesto di peperoni è una ricetta tipica della stagione estiva. Per quanto sia veramente semplice e preparato con pochi ingredienti, è una vera bomba di sapore e di profumo. Può essere utilizzato sulla pasta ma è buonissimo anche su delle fette di pane tostato. Una volta provato questo profumatissimo pesto di peperoni gustoso e colorato, non si smetterà più di prepararlo.

Per un’altra ricetta di un ottimo e fresco pesto estivo, cliccare qui.

Ingredienti

2 peperoni rossi;

1 spicchio di aglio;

1 mazzo di basilico;

40 gr di anacardi;

40 gr di grana (facoltativo);

olio di oliva, quanto basta;

sale e pepe, quanto basta.

Come si prepara il profumatissimo pesto di peperoni gustoso e colorato

Per la realizzazione di questo delizioso pesto estivo, bisogna partire dai peperoni. La versione alla brace sarà ancora più profumata ma anche cotti in forno sono perfetti. È importante che dopo la cottura, i peperoni vengano spellati, questo renderà il pesto più digeribile. Dopo avere cotto i peperoni, alla brace oppure semplicemente in forno, e averli divisi a metà per una mezz’ora, potranno essere inseriti nel mixer. Tagliare l’aglio e privarlo del germe interno e aggiungerlo ai peperoni. Aggiungere anche gli anacardi, il basilico e un abbondante filo di olio. Salare e pepare. A questo punto ci sono due opzioni: se il pesto è pensato per delle bruschette, il grana padano potrà essere escluso e si otterrà una versione più leggera. Per un primo piatto invece, sarà meglio aggiungere anche il formaggio.

Mixare tutto per qualche minuto e il pesto è pronto per essere consumato. Un primo piatto condito con questo pesto sarà ancora più buono lasciando da parte qualche anacardo. Alla fine della cottura della pasta, condire la pasta ancora al dente con questo profumatissimo pesto di peperoni e guarnire con degli anacardi tritati a mano. Il risultato sarà più croccante e piacevole al palato.