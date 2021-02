I fiori di zucca si possono utilizzare sia prendendoli dalle zucchine che dalle zucche. Sono un ingrediente molto diffuso, dal sapore delicato, profumato e ricco di valori nutrizionali. Hanno poche calorie e sono altamente digeribili, con antiossidanti e rappresentano una valida difesa per il nostro sistema immunitario.

I fiori di zucca andrebbero consumati freschi quando è possibile ed anche il colore è importante, giallo intenso. Se cominciano a prendere una colorazione marrone non vanno cucinati, possono essere preparati in tanti e gustosissimi modi: fritti, al forno, ripieni ed al naturale.

La cotoletta è un secondo facile gustoso ed invitante , semplice da preparare, morbido all’interno ed è avvolto da una croccante panatura.

Un piatto perfetto sia per il pranzo sia per la cena, si prepara in pochissimo tempo, amatissimo dai bambini che non noteranno la differenza dalla cotoletta fritta!

Ingredienti

a)5 fettine di vitello/lacerto di bovino non troppo sottili

b)pane grattugiato q.b.

c)2 uova

d)1 cucchiaio di parmigiano

e)15 fiori di zucca

f)300g di provola affumicata a cubetti

g)olio evo

Come preparare profumatissime cotolette al forno con fiori di zucca e gustosa provola affumicata

Per prima cosa pulire i fiori di zucca, privandoli del pistillo centrale e del gambo, lavarli accuratamente e far asciugare per bene.

Versare all’interno di una ciotola le uova sbattute con un pizzico di sale, in un’altra il pane grattugiato con il parmigiano, passare le fette di carne prima nelle uova e successivamente nel pangrattato, facendolo aderire bene da ambo le parti.

Adagiare le fettine di carne in una teglia rivestita da carta da forno, ricoprire le fettine con i fiori di zucca aperti, in modo da ricoprire tutta la superficie, cospargere in fine la provola a cubetti ed irrorare tutte le fette con un filo di olio.

Infornare in forno preriscaldato a 200º per 10/15 minuti.

Servire calde accompagnate da un’insalata mista oppure da verdure grigliate per avere un piatto completo e bilanciato, molto gustoso, colorato e veloce da preparare.

Sono un’ottima soluzione da proporre anche per una cena in compagnia di amici!