Detta anche la mela d’oriente, il nostro ingrediente speciale è il cachi. Un frutto caratterizzato dal colore arancio intenso, indice di una grande quantità di betacarotene, e dalla polpa gelatinosa.

Un frutto tipicamente autunnale dall’elevato contenuto di acqua, ma anche con un alto valore energetico dato dall’elevata presenza di zuccheri. Questa sua caratteristica particolarmente zuccherina, lo renderebbe adatto per contrastare la stanchezza fisica e mentale, ideale come merenda per gli sportivi.

Dalle infinite proprietà e ricco di fibre il cachi anche detto loto, sarebbe utile per prevenire lo stress ossidativo. In particolare la presenza di vitamina C, rafforzerebbe le difese immunitarie e lo renderebbe ideale da portare in tavola per prevenire i malanni della stagione invernale. Dal pH leggermente alcalino sarebbe ottimo da consumare in caso di acidità di stomaco, utile per contrastare i succhi gastrici. La presenza di fibre contenute soprattutto nel cachi maturo, lo renderebbe l’ideale da consumare come lassativo naturale.

Il cachi in cucina

Ideale, grazie alla sua particolare consistenza gelatinosa e al suo sapore dolce, come ingrediente da aggiungere alle preparazioni dolci in cucina. In particolare è ottimo per la creazione di budini fai da te. Infatti, basta mescolare 2 cachi e qualche cucchiaio di cacao amaro per ottenere una merenda gustosissima.

Profumatissima e deliziosa torta al cioccolato con un ingrediente tipicamente autunnale ricco di vitamina C

Un abbinamento vincente quello tra cachi e cioccolato che si presta bene anche alla preparazione di questa deliziosa torta che lo vede protagonista.

Torta cachi e cioccolato

Ingredienti per una torta con teglia di 16 cm:

a) 220 di farina integrale;

b) 50g di cacao amaro;

c) 4 cachi;

d) 80g di cioccolato fondente;

e) 50g di dolcificante;

f) 40g di olio di cocco o di semi;

g) 1 cucchiaino di lievito;

h) 1 cucchiaio di cannella;

i) 1 pizzico di sale.

Procedimento

In un robot da cucina, frullare la polpa dei 4 cachi; aggiungere la farina, il dolcificante, il cacao, la cannella, il lievito e l’olio di cocco e mescolare. In un pentolino a bagnomaria sciogliere il cioccolato fondente e aggiungerlo all’impasto.

Versare l’impasto in una tortiera foderata con carta da forno e versare l’impasto. Cuocere in forno ventilato, precedentemente preriscaldato per 50 minuti a 180 gradi. Lasciare raffreddare e servire con una spolverata di zucchero a velo.

Ecco, dunque, la profumatissima e deliziosa torta al cioccolato con un ingrediente tipicamente autunnale ricco di vitamina C.

Curiosità

Il cachi come riportato dalle riviste specializzate, è sconsigliato per l’elevata presenza di zuccheri in caso di diabete, ma anche in caso di colite per le sue proprietà lassative.

Data la presenza di vitamina A e soprattutto di betacarotene, il cachi risulterebbe utile anche per contrastare alcune infezioni della cute come l’acne.